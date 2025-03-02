Образовалась задолженность на карте Ощадбанка в размере 49 908 гривен, что включает 47 957 гривен основного долга, 1 939 гривен за проценты.

После смерти мужчины, имевшего кредитную задолженность перед Ощадбанком, его жена должна погасить долг в размере 47 957 гривен, поэтому женщина обратилась в суд, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в решении Смелянского горрайонного суда Черкасской области.

8 августа 2018 между АО Ощадбанк и мужчиной был заключен договор о комплексном банковском обслуживании с кредитной линией на 30 тысяч гривен под 38% годовых. Однако мужчина не выполнил обязательства, и на 19 сентября 2024 образовалась задолженность на карточке Ощадбанк в размере 49 908 гривен, что включает 47 957 гривен основного долга, 1 939 гривен за проценты и 12 гривен за комиссию, пишет Политика.

После его смерти, 4 июля 2024 года, Ощадбанк обратился в Смелянскую государственную нотариальную контору с требованием к наследникам погасить долг, а также подал заявление в суд для получения информации о лицах, принявших наследство.

9 декабря 2024 года Ощадбанк узнал, что жена умершего подала заявление на принятие наследства. Она признала долг, указав, что знала о кредите, сообщила Ощадбанк о смерти мужа и начала выплачивать задолженность, однако для полного погашения долга ей нужно время. Она унаследовала дом, принадлежавший мужчине.

Суд частично удовлетворил иск Ощадбанка и решил взыскать с жены умершего 47 457 гривен задолженности по кредиту. Суд не удовлетворил требование взыскания процентов, поскольку не было доказательств их начисления после смерти заемщика. Однако суд учел, что недвижимое имущество, унаследованное супругой, имеет более высокую стоимость задолженности, и решил взыскать только основную сумму долга.

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