Пенсия исчисляется на основе заработной платы, которую человек получал на последнем месте работы на государственной службе.

В Украине существует одна категория граждан, имеющая право на пенсию в размере 60% своей зарплаты, в то время как другие могут рассчитывать лишь на 30%, сообщает Politeka.net.

Это предусмотрено законом №889 "О государственной службе".

Такая возможность предоставляется работающим на государственную службу. Согласно этому закону, пенсия для государственного служащего составляет 60% от его заработной платы, включая все виды оплаты труда, за которые уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Пенсия назначается с даты обращения, но не ранее, чем с момента возникновения права на нее, пишет Политека.

В случае, если лицо обращается за пенсией, но не является государственным служащим на момент подачи заявления, его пенсия исчисляется на основе заработной платы, получаемой на последнем месте работы на государственной службе.

Также стоит отметить, что некоторые бывшие госслужащие, вышедшие на пенсию к изменениям в законодательстве, могут получать пенсию в размере 90% их последней зарплаты. Согласно новым правилам, пенсии чиновников были уменьшены, чтобы обеспечить справедливость для других граждан.

Право на пенсию имеют государственные служащие, которые на 1 мая 2016:

Накопили минимум 10 лет стажа на должностях соответствующих категорий госслужбы, предусмотренных законом №3723, и работали на госслужбе на указанную дату.

Накопили не менее 20 лет стажа в должностях госслужбы, независимо от того, работали они на тот момент.

Пенсия по возрасту может быть оформлена, если у гражданина есть необходимый страховой стаж и стаж на госслужбе. Для мужчин это возможно, когда им исполнилось не менее 62 лет, а для женщин - в соответствии с нормами статьи 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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