Кроме штрафов в больших размерах – от 17 000 до 34 000 гривен, уголовная ответственность – срок до 3 лет, от 3 до 5 лет, в случае тяжелых последствий – от 5 до 7 лет.

Умышленная вырубка деревьев в Украине согласно действующему законодательству карается как штрафом, так и уголовной ответственностью, без разрешения можно рубить только на собственном частном участке, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Бердичевский городской совет.

Если умышленно уничтожаются или повреждаются деревья и кустарники в населенных пунктах, что приводит к существенному ущербу, нарушитель может получить штраф от 8,5 до 17 тысяч гривен или быть приговорен к исправительным работам сроком до двух лет.

Политека добавляет, что также возможны ограничения свободы до трех лет или лишение свободы на тот же срок. Существенным вредом считается превышающий не облагаемый налогом минимум доходов граждан в 20 раз. К примеру, если ущерб составляет 340 гривен, штраф составит более 8 тысяч гривен.

Относительно повреждения лесных культур, защитных лесных насаждений или незаконной порубки, виновные могут быть привлечены к административной ответственности. За нарушения, предусмотренные статьей 65 КУоАП, граждане могут быть оштрафованы на сумму от 510 до 1700 гривен, а должностные лица от 2550 до 5100 гривен с конфискацией насаждений. Для лиц в возрасте от 16 до 18 лет штраф налагается на родителей или заменяющих их лиц.

Уничтожение или повреждение лесных полос и защитных насаждений у рек, дорог или других объектов, согласно статье 65-1 КУоАП, влечет штрафы для граждан от 510 до 765 гривен, а для должностных лиц - от 1020 до 1530 гривен.

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