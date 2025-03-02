Эта сумма пенсии относится только к общим условиям, без учета льготных категорий.

В 2025 году для оформления пенсии в 65 лет украинцу необходимо иметь минимальный стаж в 15 лет, сообщает Politeka.net.

Мужчина с минимальным стажем и зарплатой не получит пенсию больше 1400 гривен. Стало известно, как будет выглядеть выплата для женщины с такими же условиями.

Согласно расчетам женщина, которая имеет 15 лет стажа и заработную плату до 8 тысяч гривен, может получить пенсию в размере около 1315 гривен.

Политека пишет, согласно расчетам, женщина 65 лет с 15 годами стажа и минимальной зарплатой в 8 тысяч гривен может получить пенсию в размере 1315 гривен в феврале 2025 года. Однако эта сумма пенсии касается только общих условий без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры или лица с особыми заслугами перед Родиной.

Напомним, в 2025 году в Украине были обновлены условия выхода на пенсию: граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут оформить пенсию, если у них будет минимум 32 года страхового стажа.

Поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, в 2025 году не планируется, минимальные и максимальные пенсионные выплаты остаются неизменными:

минимальная пенсия составит 2361 грн;

максимальная пенсия - 23 610 грн, что равняется 10 прожиточным минимумам.

Источник: Телеграф.

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