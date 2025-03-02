Ощадбанк продлил срок действия платежных карточек до 30 июня 2025 года, позволяя в дальнейшем пользоваться ими без необходимости перевыпуска, однако некоторые ограничения все же остаются, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в социальной сети Facebook.

Владельцы таких карт Ощадбанка могут беспрепятственно:

Рассчитываться в торговых точках и сервисных сетях;

и сервисных сетях; Снимать наличные в банкоматах ;

; Проводить другие банковские транзакции .

Политека пишет, что, несмотря на продолжение действия карт Ощадбанка, некоторые клиенты столкнулись с проблемами при оплате покупок в интернете . Некоторые онлайн-магазины не принимают такие карты Ощадбанка, поскольку в реквизитах указан срок действия, который уже истек.

Ощадбанк предлагает несколько вариантов:

Совершить перевод средств на другую банковскую карту через мобильное приложение "Ощад" и оплатить покупку с нее. Открыть новую цифровую карту в мобильном приложении и перевести деньги между собственными счетами. Получить физическую карту в отделении банка. Это может сделать как держатель счета, так и доверенное лицо при наличии соответствующей доверенности.

Таким образом, несмотря на продолжение действия карт Ощадбанка, клиентам следует учитывать возможные ограничения и заранее готовить альтернативные способы оплаты.

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