По итогам первого квартала 2025 года рост курса доллара составит менее 1% по сравнению с показателями на начало года.

Официальный курс гривны и курса доллара в марте будет зависеть от нескольких ключевых факторов, включая стратегию Национального банка по регулированию рынка, сообщает Politeka.net.

Банкир Тарас Лесной озвучил прогноз о курсе доллара на март.

Как объясняет банкир Тарас Лесовой, ситуация с курсом доллара будет определяться как экономическими, так и геополитическими факторами. Как пишет Политека, среди основных факторов, которые влияют на курс доллара, он выделяет:

Политику НБУ по балансированию спроса и предложения в пределах режима управляемой гибкости. Валютные интервенции должны помочь уравновесить рынок.

по балансированию спроса и предложения в пределах режима управляемой гибкости. Валютные интервенции должны помочь уравновесить рынок. Состояние экономики , в том числе уровень инфляции и динамику потребительских цен.

, в том числе уровень инфляции и динамику потребительских цен. Стоимость украинского экспорта на мировых рынках влияет на пополнение международных резервов.

на мировых рынках влияет на пополнение международных резервов. Международная финансовая и военная помощь , ее стабильность и объемы.

, ее стабильность и объемы. Глобальная политическая ситуация и возможные шаги по завершению войны.

По словам эксперта, в ходе заседания 6 марта Нацбанк может сохранить учетную ставку на уровне 14,5% или повысить ее до 15–15,5% для усиления контроля за инфляцией. В то же время, повышение ставки может способствовать стабильности курса доллара.

Лесной прогнозирует, что в конце марта официальный курс доллара будет колебаться в пределах 41,80 – 42,40 грн/$. Таким образом, по итогам первого квартала 2025 года рост курса составит менее 1% по сравнению с показателями на начало года.

В целом банкир считает, что валютный рынок будет оставаться стабильным, без резких и неконтролируемых колебаний.

Источник: 24Канал.

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