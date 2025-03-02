В ходе подготовки документа о накопительной пенсии проходили консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

В Минсоцполитики надеются, что законопроект о накопительной пенсии будет принят уже в этом году, чтобы с 2026-го начать его имплементацию, сообщает Politeka.net.

Об этом заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак. Переход Украины от солидарной к накопительной пенсионной системе может стартовать уже в следующем году.

По ее словам, Министерство социальной политики уже подало в Кабинет Министров проект закона о внедрении накопительной пенсионной системы. После одобрения правительством документ будет передан на рассмотрение Верховной Рады.

Как пишет Политека, чиновница подчеркнула, что законопроект разработали на основе детального анализа предварительных пенсионных инициатив, учитывая их недостатки. Кроме того, при подготовке документа проходили консультации с профсоюзами, работодателями и международными экспертами.

"Мы учли, я думаю, абсолютно все существенные замечания, по которым предварительные законодательные инициативы тормозили", — отметила Марчак.

Она не может гарантировать, что Верховная Рада быстро примет законопроект, однако в министерстве уверены, что необходимое количество голосов все же будет собрано. По ее словам, в Минсоцполитики рассчитывают на принятие закона о пенсиях уже в этом году, чтобы его положения вступили в силу с 2026 года.

Источник: РБК-Украина.

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