Государственный банк ПриватБанк продолжил действие пониженных тарифов на международные переводы по валютным картам, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в самом ПриватБанке.
Теперь комиссия в размере 1% при переводах за границу через Приват24 будет действовать до 15 мая 2025 года.
Основные изменения в тарифах
- Ранее комиссия составляла 2%, теперь она уменьшена вдвое.
- Минимальная комиссия остается неизменной – 50 грн.
- Переводы можно производить в долларах США или евро.
Как осуществить перевод по сниженному тарифу
Як пише Политека, чтобы отправить средства с карты ПриватБанка на заграничную карту через Приват24, нужно:
- Выберите шаблон или вручную ввести данные карты получателя.
- Указать сумму перевода.
- Подтвердить операцию.
Кроме того, в мобильном приложении Приват24 можно дистанционно открыть цифровую валютную карту и мгновенно покупать валюту онлайн.
Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, если срок ее действия подходит к концу. Это можно сделать в отделении банка или заказать доставку по Украине и за границу.
Как перевыпустить карту через Приват24
- Открыть раздел "Кошелек".
- Выбрать карту, которую необходимо перевыпустить.
- Нажмите "Заказать карту".
Также можно быстро оформить цифровую Digital-карту:
- В Приват24 перейти в раздел "Все карты".
- Нажмите "Добавить".
- Выбрать "Digital-карта".
Цифровая карта позволяет оплачивать покупки через смартфон и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка без физической карты.
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