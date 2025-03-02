Цифровая карта позволяет оплачивать покупки через смартфон и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка без физической карты.

Государственный банк ПриватБанк продолжил действие пониженных тарифов на международные переводы по валютным картам, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке.

Теперь комиссия в размере 1% при переводах за границу через Приват24 будет действовать до 15 мая 2025 года.

Основные изменения в тарифах

Ранее комиссия составляла 2%, теперь она уменьшена вдвое.

Минимальная комиссия остается неизменной – 50 грн.

Переводы можно производить в долларах США или евро.

Как осуществить перевод по сниженному тарифу

Як пише Политека, чтобы отправить средства с карты ПриватБанка на заграничную карту через Приват24, нужно:

Выберите шаблон или вручную ввести данные карты получателя.

Указать сумму перевода.

Подтвердить операцию.

Кроме того, в мобильном приложении Приват24 можно дистанционно открыть цифровую валютную карту и мгновенно покупать валюту онлайн.

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, если срок ее действия подходит к концу. Это можно сделать в отделении банка или заказать доставку по Украине и за границу.

Как перевыпустить карту через Приват24

Открыть раздел "Кошелек".

Выбрать карту, которую необходимо перевыпустить.

Нажмите "Заказать карту".

Также можно быстро оформить цифровую Digital-карту:

В Приват24 перейти в раздел "Все карты".

Нажмите "Добавить".

Выбрать "Digital-карта".

Цифровая карта позволяет оплачивать покупки через смартфон и снимать наличные в банкоматах ПриватБанка без физической карты.

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