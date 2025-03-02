Известный шеф-повар, ресторатор, судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить идеальные блины к Масленице или на каждый день.

Бессменный судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простым рецептом тоненьких блинов с ветчиной и сыром, пишет Политека.

Блинчики по этому рецепту получаются вкусными, ароматными, тоненькими, они не рвутся и не слипаются. Судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво особенно советует подавать такие блины к завтраку или как перекус.

Для теста на блины судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

2 яйца

250 мл молока

200 мл кипятка

8-9 ст.л. муки

1 ч.л. соли

2 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

Кроме того, для начинки блинов судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал приблизительно 150 г ветчины и 100 г сыра, сообщает Политека.

В миску судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выбивает яйца, вливает молоко и размешивает венчиком до однородности. Далее всыпаем сахар, соль, муку и вымешиваем тесто, чтобы разбить все комочки. В конце вливаем растительное масло, кипяток и еще раз вымешиваем тесто на блины.

Жарим блины, как обычно, на разогретой сковороде на среднем огне до румяности с обеих сторон.

Сыр для начинки судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво натирает на терке, ветчину нарезает на небольшие кусочки и смешивает их.

На каждый блин выкладываем начинку, заворачиваем и обжариваем блины с ветчиной и сыром на сливочном масле до аппетитной золотистой корочки.

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