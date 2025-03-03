Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептом вкусного овощного салата из капусты и моркови по-корейски, сообщает Политека.

Чтобы приготовить вкусный и полезный салат из капусты и моркови по-корейски, нам понадобится:

  • капуста белокочанная – 350-400 г
  • огурец – 85 г
  • морковь – 60 г
  • лук – 30 г
  • перец сладкий – 80 г
  • чеснок – 1-2 зуб.
  • зелень – по желанию

Для маринада для салата из капусты и моркови по-корейски звезда "ВЗважені та щасливі" Марина Боржемская берет:

  • 50 г растительного масла
  • 20 г уксуса 9%
  • соль – по вкусу
  • 5-7 г сахара
  • 2/3 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. молотого черного перца

Марина Боржемская

Чтобы приготовить салат из капусты и моркови по-корейски, капусту звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская тоненько шинкует, морковь и огурец натирает на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарезает соломкой, а лук - тонкими полукольцами, пишет Политека.

Марина Боржемская

Измельченные овощи смешиваем в миске. Добавляем мелко натертый чеснок. Отдельно звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает все ингредиенты маринада. Вливаем эту заправку в салат.

В конце звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавляет немного мелко нарезанной зелени и хорошо все перемешиваем. Отправляем на два часа в холодильник – и наш вкуснейший салат из капусты и моркови по-корейски готов.

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