Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептом вкусного овощного салата из капусты и моркови по-корейски, сообщает Политека.
Чтобы приготовить вкусный и полезный салат из капусты и моркови по-корейски, нам понадобится:
- капуста белокочанная – 350-400 г
- огурец – 85 г
- морковь – 60 г
- лук – 30 г
- перец сладкий – 80 г
- чеснок – 1-2 зуб.
- зелень – по желанию
Для маринада для салата из капусты и моркови по-корейски звезда "ВЗважені та щасливі" Марина Боржемская берет:
- 50 г растительного масла
- 20 г уксуса 9%
- соль – по вкусу
- 5-7 г сахара
- 2/3 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. паприки
- 0,5 ч.л. молотого черного перца
Чтобы приготовить салат из капусты и моркови по-корейски, капусту звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская тоненько шинкует, морковь и огурец натирает на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарезает соломкой, а лук - тонкими полукольцами, пишет Политека.
Измельченные овощи смешиваем в миске. Добавляем мелко натертый чеснок. Отдельно звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает все ингредиенты маринада. Вливаем эту заправку в салат.
В конце звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавляет немного мелко нарезанной зелени и хорошо все перемешиваем. Отправляем на два часа в холодильник – и наш вкуснейший салат из капусты и моркови по-корейски готов.
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