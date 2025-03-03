Морковь по-корейски – это очень вкусная закуска, но такой салат по рецепту известной фитнес-тренерки и звезды "Зважені та щасливі" Марины Боржемской – еще вкуснее и полезнее.

Марина Боржемская из "Зважені та щасливі" поделилась рецептом вкусного овощного салата из капусты и моркови по-корейски, сообщает Политека.

Чтобы приготовить вкусный и полезный салат из капусты и моркови по-корейски, нам понадобится:

капуста белокочанная – 350-400 г

огурец – 85 г

морковь – 60 г

лук – 30 г

перец сладкий – 80 г

чеснок – 1-2 зуб.

зелень – по желанию

Для маринада для салата из капусты и моркови по-корейски звезда "ВЗважені та щасливі" Марина Боржемская берет:

50 г растительного масла

20 г уксуса 9%

соль – по вкусу

5-7 г сахара

2/3 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. паприки

0,5 ч.л. молотого черного перца

Чтобы приготовить салат из капусты и моркови по-корейски, капусту звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская тоненько шинкует, морковь и огурец натирает на терке для моркови по-корейски, сладкий перец нарезает соломкой, а лук - тонкими полукольцами, пишет Политека.

Измельченные овощи смешиваем в миске. Добавляем мелко натертый чеснок. Отдельно звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская смешивает все ингредиенты маринада. Вливаем эту заправку в салат.

В конце звезда "Зважені та щасливі" Марина Боржемская добавляет немного мелко нарезанной зелени и хорошо все перемешиваем. Отправляем на два часа в холодильник – и наш вкуснейший салат из капусты и моркови по-корейски готов.

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