Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как приготовить невероятно вкусные тоненькие блины без грамма сахара, сообщает Политека.
Сейчас звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская на сушке – активно занимается спортом и соблюдает дефицит калорий. Поэтому для Масленицы она придумала новый рецепт блинов, которые не навредят фигуре.
"Ведь если уж праздновать, то так, чтобы богато: и вкус, и польза, и никаких компромиссов для фигуры", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
На одну порцию протеиновых шоколадных блинов, как пишет Политека, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:
- овсяная мука – 1 ст.л.
- яйцо – 1 шт.
- молоко (любое) – 150 г
- шоколадный протеин – 2 ст.л.
Чтобы приготовить тесто на блины, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская просто смешивает венчиком до однородности яйцо с овсяной мукой, молоком и протеином. Тесто должно быть жидким, как и для обычных блинов.
Жарим протеиновые блины на разогретой сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом, до появления пузырьков, затем переворачиваем и жарим с другой стороны.
Подавать такие блины можно как со сладкими начинками, так и с солеными. Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает подавать протеиновые блины, например, с ягодами или фруктами с низким количеством сахара, а для любителей соленых завтраков – со слабосоленым лососем, огурцом, можно добавлять мягкий сыр и авокадо.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, что финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт нежной творожной запеканки без муки и манки.
Также Politeka писала, что судья "Мастер Шеф" Ярославский раскрыл свой фирменный рецепт борща.
Кроме того, Политека рассказывала, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился улучшенным рецептом торта "Наполеон".