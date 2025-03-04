На Масленицу победительница и судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская дала рецепт не только вкусных, но и полезных блинов.

Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" показала, как приготовить невероятно вкусные тоненькие блины без грамма сахара, сообщает Политека.

Сейчас звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская на сушке – активно занимается спортом и соблюдает дефицит калорий. Поэтому для Масленицы она придумала новый рецепт блинов, которые не навредят фигуре.

"Ведь если уж праздновать, то так, чтобы богато: и вкус, и польза, и никаких компромиссов для фигуры", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

На одну порцию протеиновых шоколадных блинов, как пишет Политека, Ольга Мартыновская из "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:

овсяная мука – 1 ст.л.

яйцо – 1 шт.

молоко (любое) – 150 г

шоколадный протеин – 2 ст.л.

Чтобы приготовить тесто на блины, судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская просто смешивает венчиком до однородности яйцо с овсяной мукой, молоком и протеином. Тесто должно быть жидким, как и для обычных блинов.

Жарим протеиновые блины на разогретой сковороде, смазанной растительным или сливочным маслом, до появления пузырьков, затем переворачиваем и жарим с другой стороны.

Подавать такие блины можно как со сладкими начинками, так и с солеными. Судья "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская предлагает подавать протеиновые блины, например, с ягодами или фруктами с низким количеством сахара, а для любителей соленых завтраков – со слабосоленым лососем, огурцом, можно добавлять мягкий сыр и авокадо.

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