Посевной календарь на март 2025 года, узнайте, об удачных днях на этой неделе с 3 по 9 число.

Посевной календарь на март 2025 года, помните, о заморозках, так что следите за погодой на всякий случай, сообщает Politeka.net.

Высевайте вьющиеся культуры в отдельные торфяные горшочки, так как они плохо переносят пересадку, если корни повреждены.

Держите все семена, которые вы сеете на рассаду, хорошо политыми - это поможет прорастанию и укоренению.

Посевной календарь на март, неблагоприятные дни для посадки:

В марте 2025 года не рекомендуются сажать растения 1-2, 16, 30-31 числа.

В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, прополкой или планированием будущих посадок.

Посевной календарь на март, узнайте удачные дни, чтобы получить обильный урожай, важно выбрать правильные числа:

3-7, 19-21 марта - посев ранней капусты, редиса, петрушки, шпината, рукколы, кориандра.

5-7 марта - посадка лука, сельдерея, базилика, мяты, мелиссы.

10-15 марта - оптимальный период для томатов, перца, баклажанов, белокочанной капусты.

Посевной календарь на март: 9-21 марта - высадка моркови, свеклы, картофеля в теплицах.

3-7, 19-21 марта - посев однолетних цветов.

10-15 марта - время для посадки многолетних цветов.

17-21 марта - пересадка и уход за комнатными растениями.

Если нет подходящих дней для посадки в марте, нужно уделить внимание подготовке почвы, например, разрыхление и удобрение земли, мульчирование для сохранения влаги и т.д.

Читайте также:

Раньше Politeka назвала знаки Зодиака с сильной интуицией: кто хорошо понимает людей согласно астрологии

Кроме того, Politeka сообщала о самых сильных знаках Зодиака по мнению астрологов: кто в рейтинге

Также Politeka назвала знак Зодиака, который лучше всех одевается: астрологи составили рейтинг "самых стильных".