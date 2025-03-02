Посевной календарь на март 2025 года, помните, о заморозках, так что следите за погодой на всякий случай, сообщает Politeka.net.
Высевайте вьющиеся культуры в отдельные торфяные горшочки, так как они плохо переносят пересадку, если корни повреждены.
Держите все семена, которые вы сеете на рассаду, хорошо политыми - это поможет прорастанию и укоренению.
Посевной календарь на март, неблагоприятные дни для посадки:
В марте 2025 года не рекомендуются сажать растения 1-2, 16, 30-31 числа.
В эти дни лучше заняться подготовкой почвы, прополкой или планированием будущих посадок.
Посевной календарь на март, узнайте удачные дни, чтобы получить обильный урожай, важно выбрать правильные числа:
3-7, 19-21 марта - посев ранней капусты, редиса, петрушки, шпината, рукколы, кориандра.
5-7 марта - посадка лука, сельдерея, базилика, мяты, мелиссы.
10-15 марта - оптимальный период для томатов, перца, баклажанов, белокочанной капусты.
Посевной календарь на март: 9-21 марта - высадка моркови, свеклы, картофеля в теплицах.
3-7, 19-21 марта - посев однолетних цветов.
10-15 марта - время для посадки многолетних цветов.
17-21 марта - пересадка и уход за комнатными растениями.
Если нет подходящих дней для посадки в марте, нужно уделить внимание подготовке почвы, например, разрыхление и удобрение земли, мульчирование для сохранения влаги и т.д.
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