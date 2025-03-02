Вашему вниманию предлагается еженедельный гороскоп на картах Таро с прогнозом для всех знаков зодиака на первую неделю с 3 по 9 марта.

Гороскоп Таро на неделю для всех знаков Зодиака с 3 по 9 марта, вступая в третий месяц года, мы одновременно переходим к новым урокам о себе, передает Politeka.net.

Эта неделя с 3 по 9 марта принесет некоторые сильные чувства нескольким знакам, в основном, идею самосохранения и идею движения вперед, а не назад.

Что готовит вам еженедельный гороскоп с 3 по 9 марта на картах Таро для вашего знака зодиака?

Таро кратко и по существу; отпустите прошлое. Учитесь у него, да, но не живите в нем.

Как передает Политека, есть только одно направление, и это вперед. Жизнь стоит того, чтобы ее прожить, и это единственный способ испытать величие любви. Сказав это, давайте теперь взглянем на индивидуальные показания для каждого из наших знаков зодиака.

Еженедельный гороскоп на картах Таро с 3 по 9 марта для каждого знака Зодиака:

Овен (21 марта — 19 апреля): Королева Мечей

В первую неделю марта вы будете чувствовать себя вполне уверенно, хотя и немного холодно.

Эта невозмутимость является результатом недавно приобретенной мудрости; вы не настроены возвращаться к определенному образу жизни — за последние несколько недель вы усвоили несколько ценных уроков, и это сделало вас скептичным.

Вас больше не обманут, и вы внимательно следите за красными флажками .

Когда вы видите его, вы проходите мимо него, скрытно и с целью. Вы знаете, кто вы и чего вы хотите, и вы приняли своего рода решение, что март будет отличаться от февраля, и вы правы.

Вы входите в этот новый месяц с большой проницательностью и знанием. Ваши выборы будут хорошими, умными.

Придерживайтесь своей новой способности отсеивать то, что вам не подходит, и доверяйте своим инстинктам, поскольку сейчас они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают на вас.

Телец (20 апреля — 20 мая): Туз Жезлов

На этой неделе вы узнаете, что можете делать все по правилам — и при этом оставаться верным себе, каким бы сумасшедшим и чудаковатым ни был ваш путь. Вы всегда были полны решимости оставаться индивидуальными; на самом деле, вы ничего не можете с этим поделать.

В некоторых случаях это не помогло вашему делу, но теперь вы понимаете, что можете получить все, что захотите, если пойдете на определенный компромисс... вам не обязательно терять себя в этом процессе, но вам нужно понять, что иногда перемены — это хороший способ усвоить важные уроки.

Это может означать спор на работе, от которого вам придется отступить. Обратите внимание, что отступление не обязательно разрушит вашу жизнь, как вы ожидали; также обратите внимание, что небольшой компромисс даст вам то, чего вы хотите в долгосрочной перспективе.

Близнецы (21 мая — 20 июня): Семерка Мечей, перевернутая

К концу этой недели вы смиритесь с тем фактом, что так больше продолжаться не может; вы начнете замечать закономерности, которые вас угнетают.

Вы слишком много времени проводите в печали , причем без всякой причины. Вы просто не можете выбраться из нее, и поэтому долгое время пребываете в печали, которая не имеет для вас смысла.

На этой неделе вам предстоит сделать выбор: начать что-то менять в своей жизни с нуля или вернуться к тоске по старым привычкам, которые никогда вам не подходили.

Урок для вас здесь в том, что вам придется признать, что вы неправы и что ваш образ жизни вам не подходит.

Вам нужно признать неудачу, чтобы вы могли проявить успех, к которому, как вы верите, вы готовы. Пришло время, Близнецы, вам нужно догнать остальной мир... он ждет вас.

Рак (21 июня - 22 июля): Девятка Жезлов, перевернутая

Вы можете потратить часть этой недели на разбор ошибок, которые вы допустили за последние пару недель, особенно в плане оформления документов или налогов.

Для вас это может быть налоговая неделя, и хотя это не самое любимое время года, именно сейчас вам нужно сосредоточиться на текущей работе, а не откладывать ее на очередную неделю.

Положительный момент в том, что здесь нет ничего неправильного - вы проделали работу по заглаживанию своей вины, и все должно пройти гладко.

Вы начинаете придавать большое значение даже незначительной проблеме, и это превращается в апатию и ненужную лень.

Сделайте себе одолжение и поставьте себе цель, которую нужно выполнить, и работайте над ней так, как будто это очень важная вещь в вашей жизни, — потому что так оно и есть, Рак. Лучше делайте работу раньше, чем позже.

Лев (23 июля - 22 августа): Шестерка Пентаклей

Эта неделя будет для вас удачной, и вы поймете, что ваш упорный труд окупается, и что вы находитесь на завершающей стадии грандиозного ремонта.

Это может быть что-то очевидное, например, что-то сделанное по дому, или это может быть улучшение финансов, новая работа, новая возможность, которая появляется у вас в качестве награды за вашу преданную службу.

То, что ты построил, будет стоять, Лео, и это то, чем ты можешь гордиться. На этой неделе ты увидишь, что ты был прав все это время и что твои инстинкты были на высоте.

Это также принесет вам чувство уважения - вы увидите это в других, и хотя это может вызвать некоторое самолюбие, это будет стоить того, потому что правда в том, что вы хорошо поработали над тем, ради чего так упорно трудились.

Дева (23 августа — 22 сентября): Десятка Жезлов

На этой неделе все зависит от вас, Дева, а это значит, что перед вами откроется дверь возможностей... Хватит ли у вас смелости рискнуть и сделать то, в чем вы не уверены?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что, возможно, на этот раз ваш страх перед неизвестностью помешал вашему прогрессу, и теперь пришло время просто рискнуть и прыгнуть?

Вы всегда притягиваете возможности , Дева, но большую часть времени упускаете их, потому что слишком боитесь ввязываться в дела, которые не можете предсказать, и это отнимает у вас много времени в жизни.

Это стремление к абсолютной безопасности наделило вас жизнью, полной страха; вы слишком пугливы в новых ситуациях, и хотя вы не любите перемен, время от времени вы можете что-то менять ради знаний и прогресса.

Вы действительно довольны тем, что ничего не делаете? Эта неделя дает вам возможность сделать что-то совершенно новое и многообещающее. Вы это сделаете? Это еще предстоит выяснить.

Весы (23 сентября — 22 октября): Пятерка Кубков

Любовь будет играть важную роль в приключениях этой недели, Весы. Возможно, вы сейчас влюбленный человек. Если это так, карты говорят вам, что вы немного увлечены - но также сводите себя с ума по этому человеку.

Если вы не влюблены, вы можете обнаружить, что старые любовные увлечения занимают слишком много вашего внимания и вы тратите слишком много времени на размышления о них.

В целом, это чувство не гнетущее, и вы с ним справитесь, однако урок здесь в том, чтобы помнить о том, что хорошего есть в людях, которых вы любите, и не тратить слишком много времени на размышления о том, что, по вашему мнению, в них не так.

Постарайтесь на этой неделе посвятить некоторое время осознанию того, что вы не всегда можете быть на 100% правы во всем, и поймите, что любовь также может вас чему-то научить.

Скорпион (23 октября — 21 ноября): Тройка Мечей, перевернутая

На этой неделе вас ждет множество бессмысленных сплетен, в которых вы можете либо принять участие, либо предоставить их глупцам, которые их затевают. Все дело в том, насколько вы общаетесь с идиотами на этой неделе, Скорпион.

Неужели вам действительно нужно заботиться о себе, когда вас обвиняют в чем-то настолько ниже вашего достоинства, настолько глупом? Речь идет о том, чтобы позволить себе слишком вовлекаться в чужие глупости, как будто в этом есть смысл.

В этом нет никакого смысла, и если вы решили, что те, кто делает и говорит гадости, — это те люди, от общения с которыми вы просто не можете отказаться, то, конечно же, идите и накажите себя.

Это все, что вы получите от этого: зря потраченное время на темы, которые вам неинтересны. Сделайте себе одолжение и игнорируйте мнение других, не клюйте на приманку, когда она висит у вас перед глазами, и будьте готовы уйти.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): Четверка Мечей, перевернутая

В некоторые дни ты ешь медведя, а в некоторые дни медведь ест тебя, как говорится. На этой неделе ты ешь медведя, Стрелец, и это должно стать для тебя большим сюрпризом, поскольку ты уже оказывался в таком положении раньше.

Раньше вы считали себя холодным и, возможно, бесчувственным человеком, пока не поняли, что на самом деле вы просто защищаете себя.

Тема недели — самозащита, и если это означает, что вам нужно либо отстраниться от негативной силы, либо изо всех сил БЫТЬ негативной силой, то это то, что необходимо на этой неделе для вашего психического здоровья.

Вы пришли к доверию к себе - вы знаете, что больше не можете терпеть оскорбления/

Козерог (22 декабря — 19 января): Тройка Жезлов, перевернутая

На этой неделе, Козерог, вы можете пережить одну из недель "возвращения к чертежной доске". Похоже, ваши идеи мозгового штурма могут просто вести вас по неправильному пути, и, надеюсь, вы это заметите на этой неделе.

Возможно, придется сократить усилия вашей группы, поскольку в ваших проектах задействованы как минимум два человека, которые на самом деле не помогают... и это также означает, что вам, возможно, придется с ними конфронтировать.

Конфронтация — не ваше любимое занятие, но вам определенно приходилось делать это много раз в прошлом — и это работает. У вас есть навык конфронтации, и это редко задевает чьи-либо чувства.

Однако необходимо решение убрать того, кто не справляется. Слишком много всего происходит, и поэтому очень мало из этого необходимо. Постарайтесь отсеять плохих яблок, если вы серьезно относитесь к своей работе и реальности ее прогресса.

Водолей (20 января — 18 февраля): Король Жезлов

Ожидайте, что на этой неделе вас будут уважать, Водолеи. Вы — Мудрый Человек недели, и все будут приходить к вам за советом.

Это означает, друзья, семья, коллеги и незнакомцы. На вас надета эта волшебная корона, и по какой-то причине вы очень впечатляющий; ответы приходят к вам очень легко, и это волнует людей и заставляет их доверять вам.

Это хорошо, потому что вы надежны и честны. Что касается ваших личных решений , используйте свою интуицию и всегда идите к правильному.

Эта неделя может показаться вам очень праведной, а уважение, которое вы получите, покажется вам успокаивающим бальзамом, поскольку в последнее время вы чувствуете себя не очень хорошо.

Такая неделя может оказаться для вас полезной, вернув вас к прежнему состоянию, а также укрепив ваше здоровье и благополучие.

Рыбы (19 февраля - 10 марта): Четверка Жезлов, перевернутая

Эта карта, как и Колесо Фортуны в колоде Таро, посвящена возможностям и тому, как вы ими распоряжаетесь.

В этом случае вы можете двигаться вперед или назад, а поскольку карта перевернута, есть большая вероятность, что вы будете двигаться назад.

Вы не уверены, что ваши нынешние действия являются правильным способом решения проблем, и это вселяет в вас огромное количество сомнений.

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