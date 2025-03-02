Вот ваш еженедельный гороскоп с 3 по 9 марта 2025 года, тщательно составленный для всех знаков Зодиака астрологом.

Продолжайте читать, чтобы узнать, что звезды приготовили для Овна, Тельца, Близнецов, Козерога, Водолея и других солнечных знаков, узнайте свой гороскоп на неделю с 3 по 9 марта, передает Politeka.net.

Еженедельный гороскоп с 3 по 9 марта 2025 года, вступая в неделю с 3 по 9 марта 2025 года, задумывались ли вы когда-нибудь о том, как звезды могут направлять ваш путь?

Каждый солнечный знак несет свою собственную уникальную энергию, и звезды, кажется, меняются, принося новые возможности, проблемы и хорошие новости.

Как передает Политека, давайте подробнее рассмотрим, что звезды приготовили для вас на этой неделе с 3 по 9 марта 2025 года.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта 2025 года для всех знаков зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля) Еженедельный гороскоп

К утру понедельника вы можете столкнуться с несколькими трудностями, не только финансовыми. На работе могут возникнуть препятствия, и может показаться, что вы предоставлены сами себе без особой поддержки. Однако после этого все начнет меняться. Четверг выделяется как лучший день недели, с хорошими новостями, возможностью восстановить связь с друзьями и, возможно, даже новой возможностью трудоустройства.

По мере того, как неделя будет продолжаться, особенно в пятницу и субботу, вы найдете своих братьев рядом с собой, которые помогут вам с новыми планами и проектами.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Телец (20 апреля - 20 мая)

К воскресному вечеру вы увидите рост дохода и успехов в работе, а поддержка, которую вы получите, сделает вас счастливыми. Понедельник и вторник могут быть трудными для вас, гнев и разочарование могут привести к потерям, поэтому лучше сохранять терпение, советует наш астролог. Вы также можете потратить деньги на вещи, которые вам не нужны. Однако со среды по четверг дела пойдут лучше. Пятница и суббота будут лучше, чем обычно, принеся вам деньги и успех в работе.

Близнецы (21 мая - 20 июня) Еженедельный гороскоп

Начало дня благоприятно во всех отношениях. Могут возникнуть некоторые проблемы, вызванные внутренними врагами, но в конечном итоге вы выйдете победителем. Середина недели отлично подходит для финансовых вопросов, когда любые застрявшие деньги будут возвращены, а планы будут реализованы гладко. Религиозная поездка также может быть в планах. Будьте осторожны в четверг и пятницу, так как вам придется тщательно выполнять множество обязанностей и избегать конфликтов. У вас будут некоторые расходы. Суббота будет хорошим днем».

Рак (21 июня - 22 июля) Еженедельный гороскоп

Девятая Луна приносит удачу и поддержку от вашего отца. Ваша работа будет идти гладко, и вы получите приятные новости. Также есть шанс на поездку. Среда и четверг будут заняты, но вы преуспеете в преодолении трудностей и, возможно, выполните важную государственную работу. Вы получите поддержку от своих детей. В четверг и пятницу ваш доход увеличится, и ваша семья будет рядом, чтобы поддержать вас. Будьте осторожны в субботу, так как расходы могут возрасти.

Лев (23 июля - 22 августа) Еженедельный гороскоп

Избегайте вступать в споры, но поддержка семьи будет сильной. В понедельник и вторник вы можете завязать новые деловые связи. Вы сможете заниматься тем, что вам нравится. Среда и четверг принесут увеличение дохода, любые застрявшие деньги будут возвращены, и вы одержите победу в спорах. Ваша работа также расширится. Пятница и суббота будут успешными, с большим доходом, поддержкой и хорошими новостями, что сделает ваши планы успешными.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы будете хорошо выполнять свою работу, но ваш разум может быть немного подавленным. В понедельник и вторник вы будете чувствовать беспокойство и тревогу о будущем. Доход будет ниже, а расходы будут выше в эти дни. К среде и четвергу дела улучшатся, с большим количеством возможностей для работы и ростом дохода. Пятница и суббота принесут счастье, поддержку и успех. Вы встретитесь с друзьями и будете довольны достигнутым прогрессом.

Весы (23 сентября - 22 октября) Еженедельный гороскоп

Время будет потрачено впустую на бесполезные вещи. Беспокойство может взять верх, что приведет к некоторым плохим решениям, а ваши враги могут стать более активными. Однако понедельник и вторник будут для вас хорошими. Вы преуспеете на работе и получите поддержку дома, возможная поездка впереди. В среду у вас может возникнуть спор с кем-то, с кем вы регулярно общаетесь. Четверг и пятница принесут больше грусти и неопределенности, с некоторыми возросшими расходами. Начиная с субботы дела пойдут на поправку, и ваша работа будет сделана вовремя.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) Еженедельный гороскоп

Пятая Луна начинается позитивно. Ваша работа наберет обороты, и вы найдете радость в своих детях. Однако понедельник и вторник могут принести некоторые скрытые беспокойства, споры и борьбу за контроль. Вы также можете столкнуться с некоторыми оскорблениями от кого-то. Среда и четверг будут намного лучше, с поддержкой всех вокруг вас. Вы получите новые возможности и выиграете от своих связей. Пятница принесет счастье, успешные планы и постоянный поток денег. Будьте осторожны в субботу, так как на работе могут быть некоторые препятствия.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 марта: Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Луна находится в четвертом доме. Вы не будете чувствовать себя работающим, и на вас может повлиять негатив. Вас могут обмануть ваши же люди. Доход также будет затронут. Ненужные препятствия могут возникнуть в вашей работе. Понедельник, вторник и среда будут благоприятны для Луны, и вы сможете нормально работать. Вы сможете оставаться впереди в сфере работы. Беспокойства снова увеличатся в четверг и пятницу. Споры также могут увеличиться вместе с расходами. Суббота будет прекрасным днем. Вы будете счастливы. У вас появится возможность отправиться в путешествие.

Козерог (22 декабря - 19 января) Еженедельный гороскоп

Третья Луна приносит большую смелость и поддержку от ваших братьев и сестер. Удача будет на вашей стороне, и ваша работа будет развиваться с новыми планами впереди. Вы достигнете своих целей вовремя. Во вторник и среду ваш доход останется стабильным, но вы можете чувствовать себя немного подавленным. Могут возникнуть препятствия на работе, и некоторые планы могут пойти не так, как ожидалось. Четверг будет лучшим днем, принеся счастье вашим детям. Пятница и суббота также будут хорошими, наполненными счастьем и временем, проведенным с друзьями.

Водолей (20 января - 18 февраля) Еженедельный гороскоп

Вначале будет много работы, но большая ее часть будет успешной. Вам нужно будет приложить дополнительные усилия, чтобы завершить свои планы, но ваш доход будет расти. Вы получите ожидаемую поддержку, и необходимые деньги придут вовремя. Друзья продолжат поддерживать вас. Четверг и пятница принесут вам наилучшее мужество, а ваши братья также окажут поддержку. Споры с родственниками уладятся. В субботу будут некоторые ненужные расходы, и у вас могут возникнуть конфликты с окружающими.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) Еженедельный гороскоп

Транзит Луны приносит хорошие возможности для заработка и успеха в вашей работе. Ваши обязанности возрастут, но вы также получите шанс на религиозное путешествие и участие в особых праздниках. Удача будет на вашей стороне. Во вторник и среду вы получите хорошие новости, и ваш доход увеличится. Вы также получите поддержку от своих детей и победите в любых спорах. Позже на неделе вы проведете качественное время со своей семьей. Ваша смелость будет сильной, доход потечет, и вы найдете освобождение от долгов.

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