В Украине можно оформить электронную подпись через аккредитованные центры сертификации, а также в ПриватБанке, Ощадбанке, МВД и налоговой службе.

Украинцы могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в нескольких учреждениях.

Для этого необходимо обратиться в аккредитованный центр сертификации ключей, предоставив заполненную регистрационную форму, паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, пишет Politeka.net.

Также электронную подпись можно получить в банках и государственных учреждениях:

ПриватБанк предоставляет КЭП бесплатно через личный кабинет в Приват24 или в отделении. Ощадбанк предлагает оформить подпись бесплатно через чат-бот, делится Politeka.net.

Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба выдают электронные подписи без оплаты.

Для безопасности ключ рекомендуется хранить на съемном носителе, например, USB-флешке.

Как активировать Дія.Підпис?

Чтобы подписывать документы в приложении Дія, необходимо:

Открыть Меню и перейти в раздел Дія.Підпис. Нажать Активировать Дія.Підпис. Подтвердить личность с помощью фотоидентификации. Придумать 5-значный код.

После этого можно использовать Дія.Підпис для цифрового подписания документов в приложении.

Также ранее мы сообщали, что Украинцы, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, могут получить 908 гривен на покупку книг в рамках государственной программы «єКнига».

Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке в книжных магазинах-участниках, делится Politeka.net.

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