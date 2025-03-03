Украинцы могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в нескольких учреждениях.
Для этого необходимо обратиться в аккредитованный центр сертификации ключей, предоставив заполненную регистрационную форму, паспортные данные и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, пишет Politeka.net.
Также электронную подпись можно получить в банках и государственных учреждениях:
ПриватБанк предоставляет КЭП бесплатно через личный кабинет в Приват24 или в отделении. Ощадбанк предлагает оформить подпись бесплатно через чат-бот, делится Politeka.net.
Министерство внутренних дел и Государственная налоговая служба выдают электронные подписи без оплаты.
Для безопасности ключ рекомендуется хранить на съемном носителе, например, USB-флешке.
Как активировать Дія.Підпис?
Чтобы подписывать документы в приложении Дія, необходимо:
- Открыть Меню и перейти в раздел Дія.Підпис.
- Нажать Активировать Дія.Підпис.
- Подтвердить личность с помощью фотоидентификации.
- Придумать 5-значный код.
После этого можно использовать Дія.Підпис для цифрового подписания документов в приложении.
Также ранее мы сообщали, что Украинцы, которым исполнилось 18 лет после 1 января 2024 года, могут получить 908 гривен на покупку книг в рамках государственной программы «єКнига».
Эти средства можно потратить на бумажные, электронные или аудиокниги на украинском языке в книжных магазинах-участниках, делится Politeka.net.
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