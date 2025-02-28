Мужчина неоднократно находился под судом, в том числе за преступления, связанные с наркотиками.

Житель Запорожья, который сжег два военных автомобиля, предстанет перед уголовным судом, сообщает Politeka.net .

Об этом говорится в приговоре , вынесенном Коммунарским районным судом города Запорожья 13 февраля.

Сжег военные авто за деньги

В сентябре и октябре 2024 года мужчина сжег два военных автомобиля, выполняя приказы неизвестного лица, с которым вел переписку через мессенджер. Как выяснилось, жертва этой манипуляции познакомилась с женщиной, сотрудницей коллекционной фирмы. Она предложила ему "легкий заработок", пообещав платить за поджоги автомобилей. По ее словам, эти поджоги должны были напугать должников или отомстить мужчинам, предавшим своим женам.

Как поджигался автомобиль

Мужчина сжег первый автомобиль, после чего сам сообщил в пожарную службу. За этот поджог он получил 8 тысяч гривен. Однако в другой раз, когда он сжег вторую военную автовку в центре города, нарушитель получил 20 тысяч гривен, сообщает Политека.

Сжег военные автовки – поймали с поличным

Незадолго мужчина был задержан с поличным, когда пытался поджечь переднюю часть полицейского автомобиля, уложив его легковоспламеняющейся смесью.

Решение суда

Муж признал свою вину и раскаялся. Ранее он неоднократно находился под судом, в том числе за преступления, связанные с наркотиками. Во время обыска его дома был изъят каннабис.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы и штрафа в размере 17 тысяч гривен. Судебное решение может быть оспорено в течение 30 дней после вынесения приговора.

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