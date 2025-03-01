Теперь система расчета вреда окружающей среде за нарушение стала более стандартизированной, а размер штрафов вырос.

Кабинет Министров Украины принял постановление, определяющее штрафы за незаконный лов рыбы, которые будут действовать во время рыбного сезона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины. Штрафы в Украине предназначаются для каждого вида рыбы в отдельности.

Как сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства, постановление №1042 было принято 29 сентября 2023 года. Документ утверждает таксы и штрафы для расчета ущерба, причиненного нарушениями рыбного законодательства в результате незаконного отлова, уничтожения или повреждения рыбы, пишет Политека.

Наибольшие штрафы предусмотрены за незаконный лов форели — 7 225 гривен за одну особь. За отлов сома нарушитель оплатит 5 117 гривен, за карпа - 3 706 гривен, а за белого амура и толстолоба - 3 638 гривен за каждую рыбу. Также штраф свыше 3 тысяч гривен налагается за незаконно выловленных судака (3 587 гривен), щуку (3 468 гривен) и рака (3 332 гривны).

Теперь система расчета вреда окружающей среде за нарушение стала более стандартизированной, и для всех нарушителей установлены единые таксы. Постановление отменило предыдущую методику, которая содержала сложные формулы, не считая реального размера ущерба, причиненного водным жителям.

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