С 1 февраля 2025 года в Украине банки ввели ограничения на переводы с карты на карту, это ограничение является частью борьбы с выводом средств через счета физических лиц, сообщает Politeka.net.

За последние несколько лет финансовый мониторинг стал строже, и теперь банки могут блокировать подозрительные операции, а в случае подозрения на нарушение закона закрывать счета без объяснений.

"Последние ограничения были введены из-за проблем с казино. Украинцы страдают, поскольку некоторые казино использовали так называемых 'дропов', а НБУ избрал ограничения для всех, вместо решения проблемы другим способом", — объяснил один из правительственных представителей, пише Политека.

"Дропы" - это лица, которые продают свои банковские карты для вывода средств. Часто в онлайн-казино большая часть средств, зачисленных игроками, на самом деле не участвуют в игре и возвращаются на счета физлиц, которые затем используются для вывода денег.

По словам чиновников, недополучено 12,2 млрд грн налогов из-за 71 оператора, не уплачивающего причитающиеся налоги. Блокировка счетов "дропов" не всегда проста, поскольку организаторы схем активно используют юридические механизмы.

Когда банки обнаруживают подозрительные поступления от казино, они обычно блокируют счета клиентов, являющихся частью такой схемы. По результатам анализа судебных дел, многие иски против банков подают те, кого банк считает "дропами". Например, в судебном деле, которое рассматривалось в Печерском районном суде Киева, истец пытался добиться возобновления доступа к счету, на который поступала зарплата, однако суд признал блокировку правомерной из-за подозрительных транзакций, связанных с казино.

В целом блокирование счетов чаще происходит из-за чрезмерных расходов, не соответствующих официальным доходам. К примеру, в Хмельницком суде было установлено, что клиент ПриватБанка получил на свой счет большую сумму, которая не совпала с его официальными доходами.

Сейчас разрешены переводы на карты – не более 150 тыс. грн в месяц. Чтобы избежать проблем с банками и финансовым мониторингом, важно соблюдать правила финансовой гигиены. Если вы ссужаете деньги, оформляйте договор займа. Также нужно получать легальные доходы, чтобы в случае с банком иметь возможность предоставить доказательства правомерности ваших финансовых операций.

Карту могут заблокировать даже из-за несоответствия актуальным данным о пользователе, наложении ареста исполнительной службой (из-за задолженности по алиментам, невыполненных судебных решений, просроченных штрафов и т.п.) или если физическое лицо не сможет подтвердить законность происхождения своих средств.

Особое внимание следует обратить на следующие ситуации: снятие большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь; значительные онлайн-покупки, особенно в ночное время; получение большой суммы на карточку и ее последующий вывод наличными; операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму свыше 30 тыс. грн; транзакции на большие суммы

Источник: OBOZ.UA.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, 46 гривен за доллар не за горами: появился тревожный прогноз курса, который будет с валютой.

Также Politeka писала, НБУ напомнил о правилах обмена долларов: проблемы возникают постоянно.

Как сообщала Politeka, Валютные колебания продолжатся: в феврале гривна может закрепиться на определенной отметке, каким будет курс доллара.