В Украине для части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна субсидия на аренду жилья, покрывающая часть расходов на проживание, сообщает Politeka.net.
Как отмечают в Минсоцполитики, важно понимать, как правильно рассчитывается эта помощь и какие критерии ее получения.
Субсидия на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом нескольких факторов. Учитываются: стоимость аренды жилья в конкретном регионе, где проживает семья; количество членов семьи; совокупный доход семьи, сообщает Политека.
Однако следует отметить, что не все переселенцы могут претендовать на такую помощь. Кто именно может получить субсидию, можно узнать на официальном сайте минсоцполитики.
Пример расчета субсидии
Для понимания, как это работает на практике, рассмотрим пример проживающей в Днепре семьи. Они арендуют жилье за 12 тысяч гривен в месяц, а их среднемесячный доход составляет 17 тысяч гривен (зарабатывает только отец, потому что мать находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет). В семье есть двое детей.
В таких условиях семья может получить субсидию в размере 9 788 гривен. Это означает, что им будет доплатить только 2 212 гривен из собственных средств. Субсидия может покрывать даже 100% стоимости аренды жилья, если доход семьи низкий.
Последние новости Украины:
Напомним Politeka писала, Субсидии получат не все: в ПФУ рассказали, кому откажут в помощи
Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.
Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.