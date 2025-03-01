В Украине для части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) доступна субсидия на аренду жилья, покрывающая часть расходов на проживание, сообщает Politeka.net.

Как отмечают в Минсоцполитики, важно понимать, как правильно рассчитывается эта помощь и какие критерии ее получения.

Субсидия на аренду жилья рассчитывается индивидуально для каждой семьи с учетом нескольких факторов. Учитываются: стоимость аренды жилья в конкретном регионе, где проживает семья; количество членов семьи; совокупный доход семьи, сообщает Политека.

Однако следует отметить, что не все переселенцы могут претендовать на такую ​​помощь. Кто именно может получить субсидию, можно узнать на официальном сайте минсоцполитики.

Пример расчета субсидии

Для понимания, как это работает на практике, рассмотрим пример проживающей в Днепре семьи. Они арендуют жилье за ​​12 тысяч гривен в месяц, а их среднемесячный доход составляет 17 тысяч гривен (зарабатывает только отец, потому что мать находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет). В семье есть двое детей.

В таких условиях семья может получить субсидию в размере 9 788 гривен. Это означает, что им будет доплатить только 2 212 гривен из собственных средств. Субсидия может покрывать даже 100% стоимости аренды жилья, если доход семьи низкий.

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