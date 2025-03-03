В марте 2025 года украинцев в Польше ожидают важные изменения , которые облегчат их пребывание и интеграцию в общество, сообщает Politeka.net .

Об этом пишет сайт Новости.LIVE.

Карта избитой CUKR: новые возможности для украинцев

С марта 2025 украинцы со статусом PESEL UKR могут подать заявку на карту избитую CUKR. Этот документ разрешает:

официально работать в Польше;

легально находиться три года;

уезжать на срок до шести месяцев без потери статуса.

Заявки подаются онлайн через систему управления по делам иностранцев.

Программа "Rodzina 800+": финансовая поддержка для семей с детьми

Украинцы могут получить 800 злотых каждый месяц на каждого ребенка до 18 лет через программу "Rodzina 800+". Прием заявок на получение выплат на период с июня 2025 по май 2026 года продолжается до конца марта. Выплаты будут зависеть от обучения ребенка в польской школе, сообщает Политека.

Пособие по уходу: повышение выплат

С 1 марта 2025 года пособие по уходу увеличивается до 3 287 злотых благодаря повышению минимальной заработной платы. Эта помощь важна для семей с детьми или лицами с инвалидностью. Если в семье несколько таких детей, помощь удваивается.

Новая помощь для домохозяйств: повышение порогов доходов

В марте 2025 повышаются пороги доходов для получения пособия на аренду жилья. Размер пособия составит от 250 до 380 злотых в месяц в течение шести месяцев. Пороги доходов для домохозяйств с одним лицом – 3 272,69 злотых в месяц, для домохозяйств с несколькими лицами – 2 454,52 злотых на человека.

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