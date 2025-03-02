Военнослужащие, которых не увольняют из армии, могут подать жалобу в Миноборону или Генштаб.

Освобождение из рядов Вооруженных сил Украины возможно даже в условиях военного положения и общей мобилизации , сообщает Politeka.net.

Как говорится на портале "Юристи.UA", для завершения этого процесса военнослужащий должен пройти важную формальность — подписать обходное письмо в своей воинской части. Однако иногда этот этап затягивается.

Юрист Владислав Дерий пояснил, что в случае, если обходное письмо не подписывают, военнослужащий имеет право обратиться с жалобой в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб или оперативное командование, сообщает Политека.

Процедура увольнения военнослужащего из армии предусматривает подписание обходного письма, в котором отображается информация об исполнении служебных обязанностей, наличии долгов перед армией и других важных моментах. Это письмо является обязательным документом для завершения процесса увольнения.

Несмотря на военное положение и общую мобилизацию, согласно украинскому законодательству, военнослужащие имеют право увольняться из армии, если для этого есть законные основания.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул, что военнослужащий имеет законное право на увольнение и если администрация части не соблюдает эти нормы, нужно немедленно принять соответствующие меры, обратившись в высшие органы.

Увольнение из ВСУ, как и любой другой процесс в военной сфере, имеет строго определенную процедуру. Если же военнослужащему препятствуют завершить эту процедуру без соответствующих причин, он имеет право на защиту своих прав через юридические каналы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что Мужчина ухаживал за больным братом вместо службы: на Полтавщине осудили мужчину

Также Politeka сообщала, как продлить отсрочку от мобилизации после 28 февраля: начнут действовать новые правила

Кроме того, Politeka информировала, что делать, если получили повестку, имея отсрочку: советы юриста