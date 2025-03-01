ПФУ сообщает, что военнослужащие, получающие пенсию за выслугу лет, имеют право на дополнительные выплаты, однако надбавку к пенсии могут не предоставить, сообщает Politeka.net.

Согласно украинскому законодательству, неработающим военным пенсионерам предоставляется надбавка за каждого ребенка на иждивении.

пенсия, пенсионеры, выплаты

Согласно статье 16 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", неработающим пенсионерам, удерживающим детей, начисляется надбавка к пенсии на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, пишет Политека.

"Дети считаются нетрудоспособными членами семьи до достижения ими 18 лет или достижения старшего возраста, если им установлена ​​инвалидность до 18 лет", - отмечают в ПФУ.

Важно, что надбавка к пенсии предоставляется с первого числа месяца, следующего за подачей заявления и необходимых документов. Однако, если право на надбавку возникло раньше, выплата надбавки к пенсии может быть произведена за прошедшие месяцы, но не более чем за 12 месяцев до подачи заявления.

мобилизация, тцк, призыв, повестка

Для военнослужащего, получающего пенсию за выслугу лет с 2010 года и подавшее заявление на надбавку, выплата начнется с первого числа месяца, следующего после подачи заявления.

Также важно, что в случае трудоустройства пенсионера выплата этой надбавки к пенсии прекращается. Поэтому пенсионеры должны сообщать пенсионным органам об изменениях в своем трудовом статусе во избежание неправомерных выплат, отмечают в ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.