Прибавка к пенсии предоставляется с первого числа месяца, следующего после подачи заявления и необходимых документов.

ПФУ сообщает, что военнослужащие, получающие пенсию за выслугу лет, имеют право на дополнительные выплаты, однако надбавку к пенсии могут не предоставить, сообщает Politeka.net.

Согласно украинскому законодательству, неработающим военным пенсионерам предоставляется надбавка за каждого ребенка на иждивении.

Согласно статье 16 Закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", неработающим пенсионерам, удерживающим детей, начисляется надбавка к пенсии на каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 50% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, пишет Политека.

"Дети считаются нетрудоспособными членами семьи до достижения ими 18 лет или достижения старшего возраста, если им установлена ​​инвалидность до 18 лет", - отмечают в ПФУ.

Важно, что надбавка к пенсии предоставляется с первого числа месяца, следующего за подачей заявления и необходимых документов. Однако, если право на надбавку возникло раньше, выплата надбавки к пенсии может быть произведена за прошедшие месяцы, но не более чем за 12 месяцев до подачи заявления.

Для военнослужащего, получающего пенсию за выслугу лет с 2010 года и подавшее заявление на надбавку, выплата начнется с первого числа месяца, следующего после подачи заявления.

Также важно, что в случае трудоустройства пенсионера выплата этой надбавки к пенсии прекращается. Поэтому пенсионеры должны сообщать пенсионным органам об изменениях в своем трудовом статусе во избежание неправомерных выплат, отмечают в ПФУ.

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