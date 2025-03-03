Ведомство пояснило, что остановка выдачи писем содействия продолжается до момента введения четких норм этого процесса.

С 3 марта 2025 года Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины вводит временный запрет на выезд за границу для военнообязанных художников и журналистов, сообщает Politeka.net .

Это решение стало результатом многочисленных случаев, когда лица, получившие разрешение на выезд за границу, не вернулись вовремя в Украину, говорится на сайте Минкульта .

Такая инициатива будет действовать до решения этого вопроса на законодательном уровне.

Почему Министерство культуры запрещает выезд за границу для медийщиков и художников?

Минкульт отмечает, что еще в конце 2022 года были инициированы изменения в законодательство, направленные на предотвращение использования культурной дипломатии как механизма для нелегального выезда за границу во время военного положения. Несмотря на эти усилия, проблема возвращения лиц, получивших разрешения на выезд за границу, остается актуальной. По данным ведомства, значительное количество лиц, получивших разрешение от Государственной пограничной службы на временный выезд за границу, не вернулось в Украину в установленные сроки, сообщает Политека.

Как это отразится на художниках и журналистах?

Министерство культуры и стратегических коммуникаций заявило, что с момента принятия этого временного запрета выезд за границу для военнообязанных лиц, работающих в сфере культуры, медиа и стратегических коммуникаций, больше не будет возможен без дополнительных разрешений. Ведомство пояснило, что остановка выдачи писем содействия продолжается до момента введения четких норм этого процесса.

Когда художники и журналисты смогут снова уезжать за границу?

Министерство культуры и стратегических коммуникаций разрабатывает изменения в постановление Кабинета Министров Украины "О правилах пересечения государственной границы гражданами Украины". Проект изменений находится на этапе согласования. Новые правила предусматривают четкие критерии и требования для письма содействия военнообязанным художникам, медийщикам и представителям стратегических коммуникаций. После утверждения этих изменений, выезд за границу для указанных категорий лиц будет снова разрешен, однако только при условии выполнения новых требований.

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