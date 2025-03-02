С началом полномасштабной войны в Украине изменились подходы к регистрации места жительства, что особенно касается выехавших за границу лиц.

Законодатели обновили Порядок декларирования и регистрации места жительства, определив четкие условия для того, чтобы выписать человека из квартиры без его согласия, сообщает Politeka.net.

Согласно статье 61 Порядка декларирования и регистрации места жительства, владельцы жилья имеют право снять с регистрации лиц, прописанных в квартире, но не являющихся ее владельцами или совладельцами.

Для этого необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или орган регистрации, предоставить документы, подтверждающие право собственности на жилье, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также подать заявление на снятие с регистрации, сообщает Политека.

Однако существует ряд исключений, когда выписка без согласия лица невозможна. Закон защищает определенные категории граждан, для которых снятие с регистрации во время войны невозможно. Это включает: работников, работающих вахтовым или рейсовым методом; лиц, находящихся в длительных экспедициях или командировках.

Также это касается людей с инвалидностью, проживающих в специализированных учреждениях; лиц, находящихся в домах престарелых или в заключении; граждан, находящихся в лечении.

Если у жилья есть несколько совладельцев, выписка также возможна только с их согласия. Кроме того, владельца жилья невозможно выписать без его присутствия.

Несовершеннолетние дети относятся к категории защищенных от принудительного снятия с регистрации. Для того чтобы выписать ребенка, даже с согласия родителя, нужно получить разрешение органа опеки и попечительства. Если родители прописаны вместе с ребенком, они не могут быть выписаны без согласия.

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