Особенностью валютных операций является наличие определенных лимитов и требований в ПриватБанке.

ПриватБанк предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, связанных с иностранными валютами, включая покупку, продажу, обмен валют, открытие валютных счетов и расчеты в различных валютах, сообщает Politeka.net.

ПриватБанк предупредил, какие теперь лимиты на обмен долларов.

ПриватБанк работает с основными валютами, такими как:

USD (доллар США)

EUR (евро)

Политека пишет, кроме того, ПриватБанк также поддерживает экзотические валюты, среди которых:

GBP (английский фунт стерлингов)

CHF (швейцарский франк)

CZK (чешская крона)

PLN (польский злотый)

В то же время следует отметить, что операции с российским рублем запрещены в соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины №18 от 24.02.2022, которое регулирует деятельность банков во время введения военного положения.

Особенностью валютных операций является наличие определенных лимитов и требований ПриватБанка:

Покупка иностранной валюты в ПриватБанке не имеет ограничений.

Если сумма покупки превышает 400000 грн (в эквиваленте), клиент должен предоставить документы, подтверждающие источник средств, а также пройти процедуру идентификации.

На продажу безналичной валюты наложен запрет со стороны НБУ, который действует с 24 февраля 2022 года.

Продажа наличной валюты возможна только в пределах суммы, которую клиент раньше приобрел в банке.

ПриватБанк предоставляет клиентам удобные условия для осуществления валютных операций, учитывая действующие ограничения, курсы валют и лимиты.

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