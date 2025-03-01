С 1 марта 2025 года оформляющие больничный украинцы будут получать выплаты на основе продолжительности своего страхового стажа.

Размер выплат на больничном будет зависеть от того, сколько лет человек работает и какую зарплату он имеет, сообщает Политика.

Об этом рассказали специалисты Telegram-канала "Ты же Юрист". Согласно новым правилам помощь в случае временной потери трудоспособности будет рассчитываться по-разному, в зависимости от количества лет страхового стажа работника.

Да, чем больше стаж, тем большая часть зарплаты компенсируется. Если стаж до 3 лет — больничные составят 50% от среднего дохода. От 3 до 5 лет – 60% от среднего дохода. От 5 до 8 лет – 70% от среднего дохода. Более 8 лет – 100% от среднего дохода, сообщает Политика.

Кроме того, есть категории граждан, для которых больничные всегда выплачиваются в размере 100% независимо от стажа. Это лица, у которых есть льготы по закону, в том числе пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, ветераны войны и семьи погибших военных.

Если работник имеет меньше 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяцев, больничные исчисляются на основе зарплаты, с которой уплачиваются страховые взносы, но не будут превышать сумму, определяемую из минимальной заработной платы.

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