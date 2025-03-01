Женщине в ДТЭК насчитали сумму за электроэнергию в размере 52 234 гривны, из которых она частично уплатила 9 900 гривен.

Сотрудники ДТЭК обнаружили нарушения в виде самовольного подключения электроустановок к электрической сети по адресу одного из домов, сообщает Politeka.net.

Эту ситуацию рассматривал Константиновский горрайонный суд Донецкой области и решение было опубликовано 23 февраля 2023 года. В результате этого нарушения от владелицы дома и других жителей ДТЭК требуют уплаты стоимости неучтенной электроэнергии в размере 52 234 гривны. Однако она отказывается это делать.

В ходе проверки, состоявшейся 6 декабря 2019 года, работники ДТЭК обнаружили, что женщина самовольно подключила электроустановки к электросети, не принадлежащей оператору, нарушив при этом схему учета. ДТЭК было зафиксировано подключение фазного и "нулевого" проводов вне прибора учета.

Политека пишет, что женщине в ДТЭК насчитали сумму за неучтенную электроэнергию в размере 52 234 гривны, из которых она частично уплатила 9 900 гривен. В результате задолженность составляет 42334 гривны.

Женщина подала встречный иск, в котором потребовала признать неправомерными действия ДТЭК по начислению задолженности, а также отменить протокол заседания комиссии, приведший к начислению этой суммы. Она также просила вернуть 9900 гривен, уплаченных за эту задолженность.

Суд, изучив все обстоятельства дела, удовлетворил иск ДТЭК и взыскал с трех человек задолженность в сумме 42 334 гривны в пользу компании за незаконно использованную электроэнергию. Встречный иск был отклонен. Суд подчеркнул, что нарушение правил можно выявить только при технической проверке, а скрытое подключение к сети нельзя было обнаружить при обычном осмотре. Поскольку женщина подписала акт без замечаний, суд принял решение удовлетворить требования ДТЭК.

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