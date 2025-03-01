Украина нуждается в быстрой реформе солидарной пенсионной системы, поскольку со временем пенсии в стране значительно обесцениваются, сообщает Politeka.net.

Такое мнение высказала Дарья Марчак, первый заместитель министра социальной политики Украины, во время Zoom-конференции, посвященной будущему этой системы.

По словам Марчак, хотя в стране уже определены законодательные рамки для проведения индексаций пенсий, формула индексации все еще контрциклична.

Как пишет Политека, это означает, что во время экономического спада пенсии могут расти, но в период экономического подъема эти выплаты теряют свою стоимость. Она отметила, что нынешняя система приводит к обесцениванию пенсий со временем.

"Когда мы говорим о том, что сегодня мы видим низкие размеры пенсии, ключевая причина - это то, что в начале наша пенсия будет составлять 40-45% нашей средней заработной платы за жизнь, но в течение уже 3 лет мы эту пенсию обесцениваем где-то до 27% заработной платы", - отметила замминистра.

Она также подчеркнула важность изменения подхода к пенсионной системе, акцентируя на том, что выплаты должны основываться на взносах. Если человек вносит взносы, он должен получать соответствующие выплаты. В случае отсутствия взносов вместо пенсии могут быть предусмотрены другие формы поддержки, такие как бенефиты или привилегии от государства, но это уже не будет считаться пенсией.

Марчак также подчеркнула необходимость воспитания людей до накопления средств для собственной пенсии, что критически важно для обеспечения стабильности пенсионной системы в будущем.

Источник: РБК-Украина.

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