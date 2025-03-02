В Украине продолжается сложная эпизоотическая ситуация, которая может отразиться на ценах на мясо в 2025 году, сообщает Politeka.net.

Как сообщил председатель Госпродпотребслужбы Украины Сергей Ткачук, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 85 неблагополучных по отношению к африканской чуме у свиней (АЧС) пунктов.

Эти болезни повлияли не только на ситуацию в Украине, но и стали частью глобальной проблемы, поскольку в Европе за прошлый год было зафиксировано 6846 вспышек АЧС. Больше всего случаев зарегистрировано в Польше, Италии, Литве и Германии.

Снижение поголовья свиней из-за высокой смертности животных и необходимости уничтожения инфицированных особей создает дефицит свинины, что, в свою очередь, может привести к росту цен на эту продукцию, сообщает Политика.

Аналитики указывают на то, что в Украине по состоянию на 1 февраля 2025 поголовье свиней уменьшилось на 10% по сравнению с предыдущим годом. Особенно сильно пострадали находящиеся под влиянием боевых действий регионы, в частности Донецкая и Сумская области, где поголовье свиней упало в разы.

Аналитик Максим Гопка успокаивает потребителей, уверяя, что пока нет рисков стабильного предложения свинины на рынке. Несмотря на уменьшение поголовья, на рынке еще достаточно свинины во избежание резких колебаний цен. Однако если ситуация с АЧС будет продолжать осложняться, цены на свинину могут возрасти.

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