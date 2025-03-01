Человек потерял 223 284 гривны с банковских счетов из-за мошенничества, но ПриватБанк отказался вернуть средства, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении Саксаганского районного суда Кривого Рога.

По данным решения суда, он самостоятельно попал на поддельный сайт, что привело к компрометации его аккаунта в Приват-24.

Как пишет Политека, 19 марта 2024 года со счетов мужчины было безосновательно списано 231 907 гривен. Он обратился в ПриватБанк с требованием вернуть денежные средства, однако 10 апреля получил ответ, что ПриватБанк не может вернуть деньги. В тот же день он подавал заявление в полицию о мошенничестве. 21 марта 2024 года было начато уголовное производство по статье о мошенничестве.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина самостоятельно перешел на фальшивый сайт, предлагавший оформление помощи от ООН, а затем попал на фишинговую страницу Приват-24. Там он ввел свои персональные данные, включая финансовый номер телефона, пароль и информацию по платежной карте ПриватБанка.

Во время звонка в ПриватБанк он подтвердил доступ к аккаунту, что позволило мошенникам получить доступ к его счетам и совершить операции.

ПриватБанк подчеркнул, что в частности, во время общения через чат-бот в приложении Приват-24 мужчина самостоятельно подтвердил свои действия, предоставляя необходимую информацию для проведения переводов. Суд решил, что мужчина не доказал факт нарушения его прав, поскольку сделки были совершены с его согласия. В результате иск был отклонен, и суд признал, что мужчина сам несет ответственность за потерю средств с карты ПриватБанка.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ПриватБанк разъяснил новые лимиты, которые вступят в силу 1 февраля: ключевые изменения и важные детали.

Также Politeka писала, Через терминал ПриватБанк воруют деньги украинцев: "Через три дня средства так и не засчитали".

Как сообщала Politeka, Со счета ПриватБанка мошенники списали немалую сумму средств: клиент раскрыл, помог банк вернуть деньги.