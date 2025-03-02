Пострадавшие от российских обстрелов Украинцы могут получить до 50 тысяч гривен помощи на лечение в Запорожской области.

В 2025 году жители Запорожской области и ВПЛ могут получить финансовую помощь на лечение травм, полученных в результате обстрелов, сообщает Политика.

Как сообщает официальный сайт Запорожского городского совета, программа поддержки финансируется за счет средств из областного бюджета, а сумма пособий зависит от тяжести полученных ранений.

Помощь оказывается гражданским лицам, пострадавшим от российских атак. Также право на получение компенсации обладают внутренне перемещенными лицами, зарегистрированными в Запорожской области, сообщает Политека.

Программа предусматривает два вида помощи: 50 тысяч гривен для лиц, получивших тяжелые травмы, контузии или увечья; 20 тысяч гривен для тех, кто получил повреждения средней тяжести.

Чтобы подать заявку на получение помощи, пострадавшие должны обратиться в районные отделы Департамента социальной защиты Запорожского горсовета. Для этого необходимо подготовить пакет документов, включая копии паспорта, идентификационного кода, справки о взятии на учет ВПЛ, а также выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Также понадобятся документы, подтверждающие родственные отношения (если есть) и реквизиты банковского счета для перечисления средств. Заявки можно подать по нескольким адресам в городе. В частности, по улицам В. Зайцева, Винтера, Любительская, Чумаченко, Александровская, Лахтинская и Волшебная.

Для получения дополнительной информации можно обращаться по указанным телефонам: 050-200-46-67, 063-160-49-76, 050-200-49-16, 050-200-49-13, 093-289-10-02.

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