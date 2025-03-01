Чтобы выйти на пенсию в 2025 году, 60-летним украинцам необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа в соответствии с требованиями Пенсионного фонда.

Размер пенсии в Украине зависит не только от страхового стажа, на него влияет также заработная плата, которую получали будущие пенсионеры, сообщает Politeka.net.

Если мужчина с 9-тысячной зарплатой уйдет на пенсию в феврале 2025 года, его выплата не превысит 3500 гривен. Известно, какую сумму пенсии получит женщина, которая будет оформлять вместо него пенсию.

Для того чтобы выйти на пенсию в 2025 году, 60-летним украинцам необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, в соответствии с требованиями Пенсионного фонда. Это правило действует, если пенсия оформляется по возрасту на общих условиях.

Как пишет Политека, если женщина, работающая за 9 тысяч гривен в месяц и имеющая 32 года страхового стажа, решит выйти на пенсию в 60 лет в феврале 2025 года, она может рассчитывать на начисление в размере 3190 гривен.

Эта сумма рассчитана по стандартным условиям без учета льготных категорий, таких как ветераны войны, почетные доноры, дети войны, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, в 2025 году в Украине были обновлены условия выхода на пенсию: граждане, достигшие 60-летнего возраста, смогут оформить пенсию, если у них будет минимум 32 года страхового стажа.

Поскольку повышение прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, в 2025 году не планируется, минимальные и максимальные пенсионные выплаты остаются неизменными:

минимальная пенсия составит 2361 грн;

максимальная пенсия - 23 610 грн, что равняется 10 прожиточным минимумам.

Источник: Телеграф.

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