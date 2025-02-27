В ночь на 27 февраля 2025 года вражеская армия снова устроила воздушную атаку по Украине.
Как сообщили в Воздушных силах с 20:00 26 февраля противник атаковал 166 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Орел, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск.
Российские беспилотники нанесли очередную массированную атаку Киевской области, в трех районах зафиксированы последствия в виде пожаров и повреждений, сообщил начальник ОВА Николай Калашник.
"Область была массированно атакована вражескими БпЛА. Последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области", - говорится в сообщении.
В Бориспольском районе в результате вражеской атаки произошел пожар на промышленном предприятии, возгорание было оперативно ликвидировано.
Известно, что повреждены складские помещения, элеватор, два автомобиля.
В Броварском районе повреждены два частных дома.
В Обуховском районе в результате падения обломков сбитых дронов произошло возгорание камыша на открытом участке местности, пожар ликвидирован.
Известно, что все оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.
К счастью, пострадавших среди населения нет.
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