Досудебное расследование указало, что прокурор мог получить инвалидность для досрочного ухода на пенсию.

Прокурор из Черкасской области Тарас Горобец, попавший в скандал из-за фальшивой инвалидности ради огромной пенсии, получил новую должность после огласки, сообщает Politeka.net.

20 февраля 2025 Печерский районный суд отказался отстранить его от исполнения обязанностей и на этом история не закончилась.

Получив фейковую инвалидность, Горобец смог выйти на высокую прокурорскую пенсию только через 10 лет после окончания учебы в высшем учебном заведении.

Как пишет Политека, еще в прошлом году Горобец был лишен инвалидности из-за выявленных нарушений. Досудебное расследование указало, что прокурор мог получить инвалидность для досрочного ухода на пенсию и получения от Пенсионного фонда 477 тысяч гривен за период получения выплаты.

В момент выявления нарушений Воробей работал заместителем руководителя Уманской окружной прокуратуры. В январе 2025 года, после скандала, он был назначен прокурором Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры Черкасской области, который зафиксирован в материалах судебного дела.

Представитель Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора потребовал отстранить Воробья, чтобы предотвратить его влияние на следствие, однако суд отказал в этом ходатайстве. Тарас Горобец стал прокурором Жашковского отдела Уманской местной прокуратуры в 2013 году, а через семь лет обратился в медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), чтобы оформить инвалидность. В 2023 году, имея всего 10 лет стажа, он перешел с пенсии по инвалидности на прокурорскую пенсию.

Инвалидность Воробья была установлена ​​Черкасской областной МСЭК №2, однако расследование Государственного бюро расследований (ДБР) подтвердило, что его заболевание не отвечало критериям для установления инвалидности, что также было подтверждено медиками. Центральная МСЭК Минздрава приняла решение об отмене инвалидности.

Отметим, что Горобец не обращался в суд для повышения своей пенсии, поэтому за четыре года получил всего 477 тысяч гривен от Пенсионного фонда. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении Воробья от должности, оставив его в должности прокурора Христиновского отдела Уманской окружной прокуратуры.

Источник: OBOZ.UA

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