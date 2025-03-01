Он пополнил ее счет Киевстар на 150 гривен заранее, ожидая, что эти средства пойдут на оплату тарифа, однако 17 февраля со счета были списаны деньги на другую услугу.

Клиент Киевстар пожаловался, что с его счета списали 150 гривен за услугу, которую он не заказывал - средства должны быть использованы для оплаты тарифа, но вместо этого были списаны за услугу, которую он не подключал, сообщает Politeka.net.

Клиент Киевстар сообщил детали.

По словам клиента Киевстара, его мать пользуется тарифом LOVE UA Свобода. Он пополнил ее счет Киевстар на 150 гривен заранее, ожидая, что эти средства пойдут на оплату тарифа, однако 17 февраля со счета были списаны деньги за телевидение Киевстар ТВ Семейный вместо платы за тариф.

Как пишет Политека, мужчина отметил, что 15 февраля он получил смс с информацией о бесплатном доступе к контенту Киевстар ТВ до 16 февраля. Он также отметил, что после списания средств в приложении Мой Киевстар изменили дату платы за тариф с 17 на 19 февраля, а дату списания по телевидению - с 17 на 14 февраля.

В ответе на жалобу Киевстар объяснил, что в смс говорилось о бесплатном доступе к телеканалам ко Дню влюбленных, а услуга телевидения была подключена еще раньше. Кроме того, компания отметила, что изменение даты списания за тариф произошло из-за недостаточной суммы на счете в плановое время начисления. Человек требует возврата средств и отключения ненужной услуги.

Источник: Информатор.

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