Минимальная заработная плата является показателем экономической стабильности страны, обеспечивающей не только уровень оплаты труда, но и ряд социальных гарантий, штрафов и отчислений, и с 1 марта 2025 года в Украине предусмотрена возможность изменений этого показателя, сообщает Politeka.net .

Минимальная зарплата в 2025 году

Минимальная заработная плата – это гарантированный государством минимальный уровень оплаты труда, который обязан соблюдать все работодатели независимо от формы собственности предприятия. В 2025 году ее размер с 1 января составляет 8000 грн, однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможном повышении.

Каким будет рост минимальной зарплаты

Если парламент поддержит инициативу, то минимальная зарплата может возрасти в несколько этапов:

с 1 апреля - до 9 100 грн (55 грн в год);

с 1 июля - до 10 100 грн (61 грн в год);

с 1 октября - до 11 184 грн (68 грн в год).

Это повлияет на размер других выплат, в частности больничных, декретных и социальных взносов.

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Влияние на социальные выплаты

Размер минимальной зарплаты влияет на финансовые обязательства как работников, так и работодателей. например:

Штрафы для работодателей : за неоформленного работника – 80 000 грн., за нарушение минимальных гарантий – 16 000 грн.

Больничные и декретные выплаты : минимальный размер декретных в день - 262,81 грн, а максимальная база для начисления ЕСВ в размере 160 000 грн.

Единый социальный взнос (ЕСВ) : минимальный взнос – 1 760 грн, максимальный (при ставке 22%) – 35 200 грн, сообщает Политека.

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Кроме этого, предельный размер суточных в командировке по Украине остается 800 грн, а не облагаемый налогом подарок — 2 000 грн, последняя эти показатели отнесены к минимальной зарплате.

Источник: Новости.LIVE

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