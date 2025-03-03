Минимальная заработная плата является показателем экономической стабильности страны, обеспечивающей не только уровень оплаты труда, но и ряд социальных гарантий, штрафов и отчислений, и с 1 марта 2025 года в Украине предусмотрена возможность изменений этого показателя, сообщает Politeka.net .
Минимальная зарплата в 2025 году
Минимальная заработная плата – это гарантированный государством минимальный уровень оплаты труда, который обязан соблюдать все работодатели независимо от формы собственности предприятия. В 2025 году ее размер с 1 января составляет 8000 грн, однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможном повышении.
Каким будет рост минимальной зарплаты
Если парламент поддержит инициативу, то минимальная зарплата может возрасти в несколько этапов:
с 1 апреля - до 9 100 грн (55 грн в год);
с 1 июля - до 10 100 грн (61 грн в год);
с 1 октября - до 11 184 грн (68 грн в год).
Это повлияет на размер других выплат, в частности больничных, декретных и социальных взносов.
Влияние на социальные выплаты
Размер минимальной зарплаты влияет на финансовые обязательства как работников, так и работодателей. например:
Штрафы для работодателей : за неоформленного работника – 80 000 грн., за нарушение минимальных гарантий – 16 000 грн.
Больничные и декретные выплаты : минимальный размер декретных в день - 262,81 грн, а максимальная база для начисления ЕСВ в размере 160 000 грн.
Единый социальный взнос (ЕСВ) : минимальный взнос – 1 760 грн, максимальный (при ставке 22%) – 35 200 грн, сообщает Политека.
Кроме этого, предельный размер суточных в командировке по Украине остается 800 грн, а не облагаемый налогом подарок — 2 000 грн, последняя эти показатели отнесены к минимальной зарплате.
Источник: Новости.LIVE
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