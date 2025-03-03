Изменения в размере минимальной зарплаты могут оказать существенное влияние на доходы граждан, поэтому следует следить за решениями Верховной Рады по этому вопросу.

Минимальная заработная плата является показателем экономической стабильности страны, обеспечивающей не только уровень оплаты труда, но и ряд социальных гарантий, штрафов и отчислений, и с 1 марта 2025 года в Украине предусмотрена возможность изменений этого показателя, сообщает Politeka.net .

Минимальная зарплата в 2025 году

Минимальная заработная плата – это гарантированный государством минимальный уровень оплаты труда, который обязан соблюдать все работодатели независимо от формы собственности предприятия. В 2025 году ее размер с 1 января составляет 8000 грн, однако в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возможном повышении.

Каким будет рост минимальной зарплаты

Если парламент поддержит инициативу, то минимальная зарплата может возрасти в несколько этапов:

с 1 апреля - до 9 100 грн (55 грн в год);

с 1 июля - до 10 100 грн (61 грн в год);

с 1 октября - до 11 184 грн (68 грн в год).

Это повлияет на размер других выплат, в частности больничных, декретных и социальных взносов.

Влияние на социальные выплаты

Размер минимальной зарплаты влияет на финансовые обязательства как работников, так и работодателей. например:

Штрафы для работодателей : за неоформленного работника – 80 000 грн., за нарушение минимальных гарантий – 16 000 грн.

Больничные и декретные выплаты : минимальный размер декретных в день - 262,81 грн, а максимальная база для начисления ЕСВ в размере 160 000 грн.

Единый социальный взнос (ЕСВ) : минимальный взнос – 1 760 грн, максимальный (при ставке 22%) – 35 200 грн, сообщает Политека.

Кроме этого, предельный размер суточных в командировке по Украине остается 800 грн, а не облагаемый налогом подарок — 2 000 грн, последняя эти показатели отнесены к минимальной зарплате.

Источник: Новости.LIVE

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