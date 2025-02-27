27 февраля погода в Украине будет сухой, но в отдельных регионах ожидаются существенные морозы, сообщает Politeka.net .
По информации синоптики Наталки Диденко, ночью температура в некоторых местах снизится до -15°C.
Прогноз на день 27 февраля
В западных регионах в день будет теплее всего — температура воздуха будет колебаться от +5°C до +11°C. В то же время, на востоке Украины холодно — днем температура будет держаться в пределах -2°C…-6°C. На другой территории страны температура днем будет варьироваться от +1°C до +5°C.
Морозы ночью
Ночью в Украине снова ожидаются морозы. Температура на местности снижается до -5°C...-12°C, на востоке - до -11°C...-15°C, на западе - до -1°C...-6°C.
Прогноз для Киева
В столице, по словам синоптикини, осадков не ожидается. Ночью температура в Киеве опустится до -5°C...-7°C, а днем ожидается потепление до +2°C...+4°C.
Итак, хотя на западе страны будет более теплая погода, другие регионы остаются под влиянием суровой зимней погоды с морозами до -15°C, сообщает Политека.
Кстати, мы также писали о погоде в Одессе. В Одессе март в 2025 году может быть теплее обычного, с относительно малым количеством осадков, синоптики поделились свежим прогнозом погоды.
Сообщается, что средняя температура воздуха в марте в Одессе будет выше нормы, а количество осадков заметно ниже.
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