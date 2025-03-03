Система "Оберіг" была создана для ведения военного учета и автоматически собирает персональные сведения о гражданах, состоящих на военном учете.

Реестр "Оберіг" - это единственная государственная информационная система, содержащая данные о призывниках, военнообязанных и резервистах, сообщает Politeka.net .

По словам портала НВ, система получила широкое использование и активно работает в рамках мобилизации.

Что хранится в реестре "Оберіг"?

В базе «Оберіг» содержится много важной информации, в частности:

Личные данные – ФИО, данные и место рождения, гражданство, паспортные реквизиты;

Контактная информация – адрес проживания, электронная почта, телефонные номера;

Семейное положение – сведения о детях, опекунах, родственниках;

Образование и профессия – дипломы, место работы, специальность, квалификационные удостоверения;

Состояние здоровья – результаты медицинских осмотров, информация об инвалидности;

Судимость и административные правонарушения – данные об уголовных делах, приговорах, штрафах;

Перемещение – информация о выездах за границу, въездах в Украину, пребывании на временно оккупированных территориях.

Вся информация в системе «Оберіг» используется в реальном времени благодаря интеграции с другими государственными реестрами – в частности, с Государственной миграционной службой, Министерством образования, МВД и другими органами, сообщает Политека.

Как проверить свои данные в реестре?

Каждый военнообязанный имеет право просматривать свои личные данные электронного кабинета. Также есть возможность подать запрос на устранение ошибок, если обнаружены неточности в информации. Однако следует отметить, что для внесения данных в реестр не требуется отдельное согласие граждан на обработку персональных данных – это автоматически выполняется согласно действующему законодательству Украины.

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