Март 2025 года обещает быть теплее нормы, но с возможными неожиданностями в виде снижения температуры.

Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от первого месяца весны, сообщает Politeka.net.

По данным Укргидрометцентра, средняя температура воздуха в Украине в начале весны этого года может колебаться в пределах от +1 до +7 градусов Цельсия, что на 1–1,5 градуса выше нормы.

Однако, несмотря на относительно более теплые показатели, количество осадков будет ниже обычного — 22–42 миллиметра по всей стране, а в Карпатах — 50–74 миллиметра. Это свидетельствует о дефиците дождей, что также повлияет на общее состояние погоды, сообщает Политека.

Март является переходным месяцем, поэтому в Украине возможны как весеннее тепло, так и холодные дни с возможными вспышками зимних температур. Синоптики прогнозируют, что первые дни месяца будут достаточно теплыми, с температурой выше нуля, что обеспечит ощущение настоящей весны.

К слову, абсолютный минимум температуры в первый месяц весны, зафиксированный за всю историю наблюдений в Украине, составляет от -20 до -37 градусов на востоке и юге страны, а в Закарпатье температура опускалась до -10 градусов. Высокая температура, зафиксированная в марте, колебалась в пределах +19 – +29 градусов. В Карпатах этот показатель доходит до +14 градусов.

Наталья Птуха, представительница Укргидрометцентра, пояснила, что метеорологическая весна в Украине наступит только тогда, когда среднесуточная температура стабильно перейдет за 0 градусов и будет держаться не менее 3-5 дней. К сожалению, в начале марта ночные температуры все еще будут снижаться до минусовых меток, поэтому переход к меторологической весне может затянуться.

Последние новости Украины:

Как писала Politeka, сильные магнитные бури нанесут удар: названы опасные даты в конце февраля

Как сообщала Politeka, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Также Politeka информировала о том, что Украинцам озвучили тариф на электроэнергию с 1 марта: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.