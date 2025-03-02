Стоимость многих услуг для клиентов Ощадбанка изменится – известно, сколько и за что придется платить.

Ощадбанк объявил об изменениях в тарифах на обслуживание карточных счетов, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года, клиентов ждут новые тарифы, в том числе для корпоративных карт, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе Ощадбанка.

Изменения тарифов Ощадбанка включают следующие услуги:

Информирование об остатке средств на счете Ощадбанка через NFC-модуль банкомата или контакт-центр – 5 гривен.

Предоставление справки об оборотах по счету Ощадбанка – 150 гривен.

Смена PIN-кода через банкоматы Ощадбанка, POS-терминалы или контакт-центр – 15 гривен.

Как пишет Политека, запрос на розыск или подтверждение перевода, если операция с картой MasterCard/Visa обжалуется клиентом – 900 гривен.

Безналичные переводы средств на другие карты Ощадбанка через банкоматы и терминалы (по реквизитам карты) – 0,5% от суммы + 3 гривны.

Безналичные переводы в терминалах Ощадбанка по произвольным реквизитам карты – 1,0% от суммы, минимум 10 гривен, максимум 1000 гривен.

Для других типов карт Ощадбанка изменения предусматривают:

Информация об остатке средств на счете в банкомате через NFC-модуль – 5 гривен.

Выдача наличных через POS-терминал без карты, если она еще не доставлена ​​клиенту – бесплатно.

Также в тарифах появятся новые условия для выпуска и перевыпуска карт Ощадбанка, в частности карт MC Debit World в цвете тиффани в пакете «Мой счет».

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