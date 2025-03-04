В Одессе военный регулярно совершал насилие в отношении своей матери: он не только избивал и унижал ее, но и тратил ей деньги на алкоголь, сообщает Politeka.net.
Муж требовал, чтобы женщина покинула свою квартиру, отбирал у нее средства на продукты и лекарства, и тратил их на собственные нужды, говорится в Едином реестре судебных решений .
Насилие со стороны военного включало угрозы, толкание и повреждение бытовых вещей. Также, для того чтобы мать не обратилась в полицию, он забрал ее устройство для зарядки телефона. Чтобы получить дополнительные средства, мужчина продавал вещи из квартиры матери.
Как известно, мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины (домашнее насилие). Однако суд принял решение освободить его от отбывания наказания в виде лишения свободы, назначив испытательный срок на один год. сообщает Политека.
Напомним, что недавно в Харьковском суде был признан виновным 54-летний мужчина, который уклонялся от мобилизации и проигнорировал повестку в территориальный центр комплектования (ТЦК).
Обвиняемый объяснил свой отказ от мобилизации своим возрастом и стрессом, однако суд не захотел принять эти аргументы, говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
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