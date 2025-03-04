С 1 марта 2025 года в Украине начинается новый этап мобилизации , сопровождаемый вручением известий гражданам, подлежащим военному учету, сообщает Politeka.net .
По Закону повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины, работающие по определенным специальностям (медики, связисты, программисты и т.д.). После получения повестки лицо должно явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) в указанный срок.
Мобилизация и повестки: почему важно не игнорировать вызов?
Мобилизация также включает отправку в воинские частицы. Игнорирование мобилизационных предписаний может привести к уголовной ответственности.
Что должно содержать повестка?
Повестка должна содержать следующие данные:
фамилия, имя, отчество и дата рождения;
название ТЦК, издавшей повестку;
цель вызова (уточнение данных, прохождение медкомиссии, мобилизация);
место, дата и время явки;
подпись должностного лица, выдавшего повестку;
регистрационный номер повестки;
разъяснение о последствиях неявки.
Как будут вручать повестки в марте 2025 года?
С началом весны усиливается контроль за исполнением военного учета. Повестки могут вручаться:
Лично по месту жительства;
На работе, с участием руководства предприятия;
На блокпостах, транспорте или на улицах во время проверки документов.
Также повестки могут быть отправлены по почте, и даже если письмо не забрать, оно признано вручено. За неявку по вызову предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, сообщает Политека.
Что делать, если получили повестку?
Получив повестку, гражданин должен:
проверить правильность данных (цель вызова, персональные данные);
Появиться в ТЦК в указанное время;
Если есть основания для отсрочки, представьте соответствующие документы.
Неявка без уважительной причины влечет административную или уголовную ответственность, в частности, ограничение свободы на срок до 5 лет (ст. 336 УКУ).
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