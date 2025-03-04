Неявка без уважительной причины влечет административную или уголовную ответственность, в том числе ограничение свободы сроком до 5 лет.

С 1 марта 2025 года в Украине начинается новый этап мобилизации , сопровождаемый вручением известий гражданам, подлежащим военному учету, сообщает Politeka.net .

По Закону повестки получат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и женщины, работающие по определенным специальностям (медики, связисты, программисты и т.д.). После получения повестки лицо должно явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) в указанный срок.

Мобилизация и повестки: почему важно не игнорировать вызов?

Мобилизация также включает отправку в воинские частицы. Игнорирование мобилизационных предписаний может привести к уголовной ответственности.

Что должно содержать повестка?

Повестка должна содержать следующие данные:

фамилия, имя, отчество и дата рождения;

название ТЦК, издавшей повестку;

цель вызова (уточнение данных, прохождение медкомиссии, мобилизация);

место, дата и время явки;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки.

Как будут вручать повестки в марте 2025 года?

С началом весны усиливается контроль за исполнением военного учета. Повестки могут вручаться:

Лично по месту жительства;

На работе, с участием руководства предприятия;

На блокпостах, транспорте или на улицах во время проверки документов.

Также повестки могут быть отправлены по почте, и даже если письмо не забрать, оно признано вручено. За неявку по вызову предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, сообщает Политека.

Что делать, если получили повестку?

Получив повестку, гражданин должен:

проверить правильность данных (цель вызова, персональные данные);

Появиться в ТЦК в указанное время;

Если есть основания для отсрочки, представьте соответствующие документы.

Неявка без уважительной причины влечет административную или уголовную ответственность, в частности, ограничение свободы на срок до 5 лет (ст. 336 УКУ).

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