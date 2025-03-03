Закон определяет имущество, которое не может быть конфисковано с целью обеспечения базовых потребностей граждан.

В Украине существует список имущества, которое не может быть изъято у должников , гарантируя минимальные условия для жизни даже при неуплате долгов, сообщает Politeka.net .

Министерство юстиции Украины объяснило , какое имущество должников останется неприкосновенным в 2025 году.

В то же время, имущество должников может быть продано через систему аукционов "СЕТАМ" для погашения задолженности.

Имущество должников на аукционах "СЕТАМ"

С 2014 года в Украине работает аукцион "СЕТАМ", через который продается имущество должников, в том числе недвижимость и бытовая техника. Вырученные средства направляются на погашение долгов, а остаток возвращается владельцу, сообщает Политека.

Процесс наложения ареста на имущество должников

Арест на имущество должников налагается по решению суда после подачи иска. Кое-что арестуется:

банковские счета;

Транспортные средства;

Жилая и коммерческая недвижимость.

Защищено имущество должников в 2025 году

Закон определяет имущество, которое не может быть конфисковано, чтобы обеспечить базовые нужды граждан:

Личные вещи – одежда, обувь, детские предметы.

Мебель – кровать, стул, стол, шкаф.

Вещи первой потребности – посуда, постельные принадлежности, средства гигиены.

Медицинские средства – лекарства, очки, медизделия.

Бытовая электроника – холодильник, телевизор, компьютер, мобильный телефон.

Пищевые продукты – запас на три месяца или средства для их приобретения.

Религиозные и профессиональные предметы – книги, инструменты для работы.

Топливо – для приготовления пищи и отопления.

Реабилитационные средства – для лиц с инвалидностью.

Ценные награды – государственные награды.

Этот перечень гарантирует, что даже в случае финансовых трудностей должники не останутся без необходимой жизни. Однако лучше сохранить свои обязательства, чтобы избежать конфискации имущества.

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