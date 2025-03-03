В Украине существует список имущества, которое не может быть изъято у должников , гарантируя минимальные условия для жизни даже при неуплате долгов, сообщает Politeka.net .
Министерство юстиции Украины объяснило , какое имущество должников останется неприкосновенным в 2025 году.
В то же время, имущество должников может быть продано через систему аукционов "СЕТАМ" для погашения задолженности.
Имущество должников на аукционах "СЕТАМ"
С 2014 года в Украине работает аукцион "СЕТАМ", через который продается имущество должников, в том числе недвижимость и бытовая техника. Вырученные средства направляются на погашение долгов, а остаток возвращается владельцу, сообщает Политека.
Процесс наложения ареста на имущество должников
Арест на имущество должников налагается по решению суда после подачи иска. Кое-что арестуется:
банковские счета;
Транспортные средства;
Жилая и коммерческая недвижимость.
Защищено имущество должников в 2025 году
Закон определяет имущество, которое не может быть конфисковано, чтобы обеспечить базовые нужды граждан:
Личные вещи – одежда, обувь, детские предметы.
Мебель – кровать, стул, стол, шкаф.
Вещи первой потребности – посуда, постельные принадлежности, средства гигиены.
Медицинские средства – лекарства, очки, медизделия.
Бытовая электроника – холодильник, телевизор, компьютер, мобильный телефон.
Пищевые продукты – запас на три месяца или средства для их приобретения.
Религиозные и профессиональные предметы – книги, инструменты для работы.
Топливо – для приготовления пищи и отопления.
Реабилитационные средства – для лиц с инвалидностью.
Ценные награды – государственные награды.
Этот перечень гарантирует, что даже в случае финансовых трудностей должники не останутся без необходимой жизни. Однако лучше сохранить свои обязательства, чтобы избежать конфискации имущества.
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