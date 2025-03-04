Передача недвижимости между супругами – это распространенная практика, позволяющая упростить управление имуществом и избежать возможных юридических трудностей в будущем.

Один из наиболее удобных вариантов – переоформить квартиру на жену из-за договора дарения, сообщает Politeka.net .

Такой способ освобождает от уплаты налога, поскольку супруги относятся к первой степени родства, объясняют юристы Бесплатной юридической помощи.

Способы переоформления квартиры в жену

Юристы выделяют три основных варианта, как переоформить недвижимость на жену:

Договор дарения – самый видный и выгодный вариант.

Договор купли-продажи используют реже, поскольку здесь будут дополнительные расходы: 1% налога от стоимости квартиры, оплата оценщика и нотариальные услуги.

Наследование – если переоформление планируется в случае смерти собственника, следует заранее составить завещание.

Наиболее оптимальным вариантом остается само пожалование.

Где оформить договор дарения

Чтобы переоформить квартиру в жену, необходимо обратиться к нотариусу:

Частного – быстрый процесс, но более высокие тарифы.

Государственного – более дешевый вариант, однако с возможными задержками из-за очередей.

После подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает Политека.

Какие документы необходимы для переоформления квартиры в жену

Для оформления договора дарения необходимо добавить:

Паспорта и идентификационные коды обоих супругов.

Документы подтверждающие право собственности на квартиру.

Технический паспорт жилья.

Справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги (при необходимости).

Свидетельство о браке.

Если квартира является общей собственностью супругов, также понадобится нотариально заверенное согласие второго супруга.

Сколько стоит переоформление квартиры на жену в 2025 году

Ориентировочные расходы:

Нотариальные услуги – 3000–7000 грн (в зависимости от региона).

Административный сбор для регистрации – примерно 100 грн.

Оценка квартиры (при необходимости) – от 2500 грн.

Технический паспорт (если отсутствует) – от 2000 грн.

В целом переоформление квартиры на жену обойдется в пределах 5 000–10 000 грн. При этом налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%) не взимаются.

Важные нюансы процедуры

Дарья безотзывна, поэтому вернуть недвижимость назад без согласия жены невозможно.

Нотариус проверяет квартиру на наличие арестов и обременений – в случае, если проблема есть, переоформление будет невозможным.

Новый владелец получает выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество уже через несколько дней после регистрации.

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