Один из наиболее удобных вариантов – переоформить квартиру на жену из-за договора дарения, сообщает Politeka.net .
Такой способ освобождает от уплаты налога, поскольку супруги относятся к первой степени родства, объясняют юристы Бесплатной юридической помощи.
Способы переоформления квартиры в жену
Юристы выделяют три основных варианта, как переоформить недвижимость на жену:
Договор дарения – самый видный и выгодный вариант.
Договор купли-продажи используют реже, поскольку здесь будут дополнительные расходы: 1% налога от стоимости квартиры, оплата оценщика и нотариальные услуги.
Наследование – если переоформление планируется в случае смерти собственника, следует заранее составить завещание.
Наиболее оптимальным вариантом остается само пожалование.
Где оформить договор дарения
Чтобы переоформить квартиру в жену, необходимо обратиться к нотариусу:
Частного – быстрый процесс, но более высокие тарифы.
Государственного – более дешевый вариант, однако с возможными задержками из-за очередей.
После подписания договора необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, сообщает Политека.
Какие документы необходимы для переоформления квартиры в жену
Для оформления договора дарения необходимо добавить:
Паспорта и идентификационные коды обоих супругов.
Документы подтверждающие право собственности на квартиру.
Технический паспорт жилья.
Справка об отсутствии долгов за коммунальные услуги (при необходимости).
Свидетельство о браке.
Если квартира является общей собственностью супругов, также понадобится нотариально заверенное согласие второго супруга.
Сколько стоит переоформление квартиры на жену в 2025 году
Ориентировочные расходы:
Нотариальные услуги – 3000–7000 грн (в зависимости от региона).
Административный сбор для регистрации – примерно 100 грн.
Оценка квартиры (при необходимости) – от 2500 грн.
Технический паспорт (если отсутствует) – от 2000 грн.
В целом переоформление квартиры на жену обойдется в пределах 5 000–10 000 грн. При этом налог на доходы физических лиц (5%) и военный сбор (1,5%) не взимаются.
Важные нюансы процедуры
Дарья безотзывна, поэтому вернуть недвижимость назад без согласия жены невозможно.
Нотариус проверяет квартиру на наличие арестов и обременений – в случае, если проблема есть, переоформление будет невозможным.
Новый владелец получает выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество уже через несколько дней после регистрации.
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