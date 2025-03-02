Viber — одна из самых популярных платформ для обмена мгновенными сообщениями, а значит, она остается потенциальной целью для хакеров и мошенников.

Хотя система безопасности мессенджера Viber постоянно совершенствуется, пользователям все же следует принимать дополнительные меры для защиты своего аккаунта.

Можно ли взломать Viber: этот вопрос волнует многих, особенно с учетом растущего количества кибератак. Если существует подозрение на компрометацию учетной записи, рекомендуется немедленно сменить пароль и проверить настройки безопасности не только в Viber, но и в других приложениях, пишет Politeka.net.

Использование сложного пароля — это первый шаг к безопасности. Он должен содержать: большие и маленькие буквы; цифры; специальные символы. Не стоит использовать очевидные пароли, такие как даты рождения или простые комбинации, которые легко угадать.

Включение двухэтапной проверки в настройках Viber значительно усложнит доступ к аккаунту злоумышленникам, делится Politeka.net.

Не стоит пересылать через Viber конфиденциальные данные, такие как пароли, банковские реквизиты или копии документов. Хакеры могут перехватить эти сведения и использовать их для кражи аккаунта или личных данных.

Разработчики Viber постоянно выпускают обновления, которые исправляют уязвимости безопасности. Чтобы минимизировать риск взлома, важно всегда использовать последнюю версию мессенджера.

Если поступает сообщение от неизвестного контакта с просьбой перейти по ссылке или скачать вложение, следует проявить осторожность. Такие ссылки могут содержать вредоносное ПО или использоваться для фишинга — кражи учетных данных.

Вредоносные программы могут незаметно установиться на устройстве, считывать переписку в Viber и передавать злоумышленникам логины и пароли.

Открытые сети Wi-Fi часто используются хакерами для перехвата данных. Подключаясь к таким сетям, пользователь рискует потерять доступ не только к Viber, но и к другим важным аккаунтам.

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