С 1 марта в Украине вступают в силу новые правила бронирования от мобилизации, узнайте, какие изменения нас ждут.

В Украине продолжается мобилизация до 9 мая, известно, что правительство разрешило предприятиям осуществлять повторное бронирование работников с 22 января по 1 марта, передает Politeka.net.

Изменения в бронировании с 1 марта 2025 года — теперь "бронь" военнообязанных будет осуществляться только через портал “Дія”.

Исключением будут компании-нерезиденты, которые имеют отдельный механизм подачи документов, эти предприятия будут бронировать работников непосредственно в Минэкономики, которое будет проводить процедуру бронирования.

Изменения в бронировании с 1 марта 2025 года предусматривают систематический автоматизированный контроль статуса критических предприятий.

Как передает Политека, новая система с 1 марта каждый месяц будет анализировать соответствие компаний определенным требованиям - это будет гарантировать актуальность и правомерность бронирований.

Одно из ключевых изменений в бронировании с 1 марта 2025 года — возможность компаний самостоятельно отменять "бронь" работников, но без оснований, например, увольнение, потому что такое решение можно принимать не часто, не больше 1 раз в месяц.

Постановление № 650 определяет новые основания для отмены отсрочки, предоставленной в связи с бронированием.

Отмена бронирования в Украине с 1 марта будет осуществлять Минэкономики на основе обоснованного представления предприятия.

Источник: NV.

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