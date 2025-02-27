В Украине продолжается мобилизация до 9 мая, известно, что правительство разрешило предприятиям осуществлять повторное бронирование работников с 22 января по 1 марта, передает Politeka.net.
Изменения в бронировании с 1 марта 2025 года — теперь "бронь" военнообязанных будет осуществляться только через портал “Дія”.
Исключением будут компании-нерезиденты, которые имеют отдельный механизм подачи документов, эти предприятия будут бронировать работников непосредственно в Минэкономики, которое будет проводить процедуру бронирования.
Изменения в бронировании с 1 марта 2025 года предусматривают систематический автоматизированный контроль статуса критических предприятий.
Как передает Политека, новая система с 1 марта каждый месяц будет анализировать соответствие компаний определенным требованиям - это будет гарантировать актуальность и правомерность бронирований.
Одно из ключевых изменений в бронировании с 1 марта 2025 года — возможность компаний самостоятельно отменять "бронь" работников, но без оснований, например, увольнение, потому что такое решение можно принимать не часто, не больше 1 раз в месяц.
Постановление № 650 определяет новые основания для отмены отсрочки, предоставленной в связи с бронированием.
Отмена бронирования в Украине с 1 марта будет осуществлять Минэкономики на основе обоснованного представления предприятия.
Источник: NV.
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