На этой неделе украинцы празднуют Масленицу – один из самых больших праздников зимнего цикла, традиционно связанный с пикниками, блинами и веселыми гуляниями.

В этом году празднование Масленицы сопровождается новыми ценами на продукты для блинов, сообщает Politeka.net .

Как пишет Конкурент, праздник Масленицы, который в этом году отмечают с 24 февраля по 2 марта, имеет глубокие корни в языческих временах. Это праздник встречи весны и солнца, который дает тепло земле. Одной из главных традиций является выпекание блинов – символ солнца.

Однако, учитывая экономическую ситуацию, цены на продукты для блинов значительно повысились, что не может не повлиять на праздничное настроение, сообщает Политика.

Анализ цен в супермаркетах показывает, что традиционные ингредиенты для приготовления блинчиков стали значительно дороже. Сливочное масло, еще год назад стоившее около 80 грн за пачку 180-200 г, сейчас подорожало до 105 грн. Цена на молоко жирностью 2,5% выросла с 36 грн. до 45,64 грн. за 900 мл. Килограмм сахара подорожал с 28 грн. до 36 грн.

Мука также не обошлась без изменений – сейчас за килограмм просят около 27 грн, а рафинированное масло подсолнечника объемом 850 мл стоит около 72,73 грн (в прошлом году его можно было приобрести за 60 грн). Яйца подорожали до 63 грн. за десяток. Цены на эти основные ингредиенты для блинов выросли не только из-за инфляции, но и из-за сезонных колебаний и постоянного роста стоимости сырья.

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