Общая сумма возобновленных выплат достигает почти 7 миллионов гривен, передает Politeka.net.

Как информируют в Минобороны, причиной задержки выплат стали несанкционированные перерывы в начислении, возникшие из-за халатности чиновников воинских частей.

Шестерым травмированным бойцам ВСУ, которые лечились за границей, не начислялись выплаты из-за задержки с представлением документов для дистанционного медосмотра Военно-врачебной комиссии (ВЛК). Еще 46 военных не прошли медкомиссию в течение двух месяцев, что привело к отсутствию начислений и уменьшению выплат, сообщает Политека.

После вмешательства Министерства обороны и Центрального управления защиты прав военных проблема была оперативно решена. Благодаря соответствующим запросам в воинские части и командование Сухопутных войск, удалось подготовить необходимые документы и провести дистанционные медосмотры. Это позволило возобновить выплаты военным.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на 24 февраля уже было выплачено 3,9 миллиона гривен, еще почти 3 миллиона гривен будут выплачены в течение марта.

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