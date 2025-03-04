Мошенники придумывают все более хитрые схемы, чтобы обмануть людей и завладеть их деньгами.

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда неизвестный номер звонит по телефону и требует погасить не существующий долг или срочно перечислить деньги для "помощи" родственнику, сообщает Politeka.net .

Вот несколько советов, как оградить себя от телефонных аферистов и распознать мошенников.

Как работают мошенники?

Злоумышленники пытаются запутать человека. Они могут выдавать себя за:

Сотрудников полиции или правоохранительных органов .

Работников коммунальных служб .

Банковских специалистов , возникающих о "проблемах с картой".

Знакомых или родственников из-за поддельных номеров, сообщает Политека.

Что нельзя разглашать мошенникам?

Не отвечайте на вопросы, которые оставляют мошенники. У них есть подготовленные сценарии, которые могут привести к разглашению личной информации. Избегайте следующих действий:

Не сообщайте пароли или коды SMS .

Не рассказывайте о личных данных .

Не отправляйте копии документов или фотографии платежных карт .

Не соглашайтесь на мгновенные решения , если вам говорят, что сейчас к вам придет работник полиции.

Любая ситуация, где вас подталкивают к скорейшему решению, должна вызывать сомнение.

Какие номера выбирают мошенники?

Иногда трудно разоблачить мошенника по номеру. Аферисты могут подменять номер, но есть несколько недостатков:

Звонки из стационарного киевского кода +380(44) (если вы не из Киева).

Коммерческие номера начинаются на +380(800) или +380(700).

Будьте внимательны – именно это поможет вам защитить себя от мошенников.

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