Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуацией, когда неизвестный номер звонит по телефону и требует погасить не существующий долг или срочно перечислить деньги для "помощи" родственнику, сообщает Politeka.net .
Вот несколько советов, как оградить себя от телефонных аферистов и распознать мошенников.
Как работают мошенники?
Злоумышленники пытаются запутать человека. Они могут выдавать себя за:
Сотрудников полиции или правоохранительных органов .
Работников коммунальных служб .
Банковских специалистов , возникающих о "проблемах с картой".
Знакомых или родственников из-за поддельных номеров, сообщает Политека.
Что нельзя разглашать мошенникам?
Не отвечайте на вопросы, которые оставляют мошенники. У них есть подготовленные сценарии, которые могут привести к разглашению личной информации. Избегайте следующих действий:
Не сообщайте пароли или коды SMS .
Не рассказывайте о личных данных .
Не отправляйте копии документов или фотографии платежных карт .
Не соглашайтесь на мгновенные решения , если вам говорят, что сейчас к вам придет работник полиции.
Любая ситуация, где вас подталкивают к скорейшему решению, должна вызывать сомнение.
Какие номера выбирают мошенники?
Иногда трудно разоблачить мошенника по номеру. Аферисты могут подменять номер, но есть несколько недостатков:
Звонки из стационарного киевского кода +380(44) (если вы не из Киева).
Коммерческие номера начинаются на +380(800) или +380(700).
Будьте внимательны – именно это поможет вам защитить себя от мошенников.
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