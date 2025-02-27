Один из самых крупных украинских мобильных операторов Киевстар объявил об изменениях в условиях пользования некоторыми услугами.

На днях абоненты увидят обновленные тарифы и пакеты, в том числе дополнительный мобильный трафик, а также популярную услугу "Мы вместе" от Киевстар , передает Politeka.net.

Киевстар объявил о повышении стоимости нескольких дополнительных пакетов своим абонентам. Одним из заметных изменений стало повышение цены на пакет "Ночной", ранее позволявший за 30 грн получить 10 ГБ трафика, но с ограничением по времени — с 23:00 до 07:00.

Теперь этот пакет обойдется украинцам в 50 грн., но за эту сумму они получат уже 50 ГБ трафика. Тариф более выгоден, но на 20 грн дороже, передает Политека.

Также изменены условия пакета "День Онлайн". Ранее абоненты могли выбрать 1000 МБ или 4000 МБ дополнительно за 15 грн. Теперь Киевстар предлагает безлимитный Интернет-трафик без ограничения скорости за 30 грн в день подключения.

С 28 февраля 2025 Киевстар отменяет плату за пользование услугой "Мы вместе" для абонентов контракта и подписки. Напомним, что ранее эта услуга стоила 10 грн каждые 100 дней.

Она позволяет абонентам подписки звонить на любимый номер Киевстара, даже если на счете нет средств или тариф не оплачен. В то же время, абоненты контракта могут использовать ее даже при минусовом балансе.

Для корпоративных пользователей есть новые условия. Стоимость услуги "Рассылка Viber-сообщений" с 1 марта увеличится. Тариф будет рассчитываться индивидуально в зависимости от количества отправленных сообщений, и для того чтобы узнать точную стоимость, необходимо обращаться к персональному менеджеру или за номером горячей линии, пояснили в Киевстаре.

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Напомним, Politeka ранее писала, что в "Киевстаре" сообщили важную информацию о временной блокировке номеров.

Также Politeka сообщала, что Киевстар приостановил работу важных услуг: нужно знать абонентам.

Кроме того, Politeka информировала, что Киевстар аннулирует номера некоторых абонентов: названа причина и кто под угрозой.